Nuova Fiat Panda: la futura generazione stupirà

Nuova Fiat Panda è una delle novità che nei prossimi anni la casa automobilistica italiana lancerà sul mercato. L’attuale modello continuerà ad essere prodotto fino al 2026 a Pomigliano. Successivamente dovrebbe arrivare una nuova generazione che molto probabilmente sarà prodotta all’estero in uno dei siti produttivi che il gruppo Stellantis gestisce nell’est dell’Europa.

Tra le future novità di Fiat una di quelle che spiccherà di più e la nuova Fiat Panda

La nuova Fiat Panda sarà un’auto molto diversa dal modello attuale e che sicuramente stupirà molto quando finalmente sarà svelata. L’auto infatti dovrebbe guadagnare qualche cm aumentando di dimensioni. La vettura inoltre dovrebbe tornare sul mercato in versione completamente elettrica. Non è ancora chiaro se ci sarà ancora spazio nella sua gamma anche per versioni con motore a combustione. Questo lo scopriremo più avanti.

La nuova Fiat Panda nascerà su piattaforma STLA Small e sarà molto diversa dal modello attuale, esteticamente parlando. Sicuramente già nel corso del prossimo anno avremo le idee molto più chiare su come questo modello sarà quando finalmente debutterà la nuova generazione. Siamo sicuri che Fiat vuole stupire tutti in positivo con il lancio di questa auto che continuerà ad avere un ruolo centrale nella gamma di Fiat e che avrà il compito di guidare la casa automobilistica torinese verso il futuro.

Infatti nella futura gamma di veicoli elettrici del brand italiano di Stellantis, la nuova Fiat Panda sarà sicuramente uno dei più popolari. Nelle intenzioni di Fiat vi è quella di rendere questa auto una delle vetture elettriche più convenienti del mercato. Per riuscirci ovviamente sarà prima necessario che il settore automobilistico sviluppi ulteriormente le proprie tecnologie garantendo prezzi più bassi. A prescindere da ciò siamo sicuri che questa auto continuerà ad avere un rapporto qualità prezzo con pochissimi rivali sul mercato. Del resto è questa la caratteristica che ha consentito alla versione attuale di questo veicolo di essere ormai da molti anni l’auto più venduta in Italia e una delle più vendute nella sua categoria in Europa.

Ricordiamo che oltre alla nuova Fiat Panda sono tante le novità previste per la gamma della principale casa automobilistica italiana. Le prime ad arrivare saranno le nuove Fiat 600 e Fiat Topolino che dovrebbero debuttare già nel corso dei prossimi mesi e sicuramente entro la fine del 2023. Entrambe queste auto andranno a collocarsi in segmenti di mercato estremamente importanti che potrebbero permettere alla casa torinese di conquistare preziose quote.

A seguire nei prossimi anni sono previste anche una hatchback di segmento B erede di Punto e un nuovo SUV di segmento C che prenderà il posto sia di Fiat Tipo che di Fiat 500X e che potrebbe chiamarsi nuova Fiat Multipla. Questa auto dovrebbe arrivare nel 2025 ed essere prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco. Con queste auto ed in primis con la nuova Fiat Panda il brand italiano punta ad essere protagonista del mercato auto in Europa ancora per molti anni.