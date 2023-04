Nuova Fiat 600: in un video il design definitivo?

Nuova Fiat 600 è la prossima grande novità della casa torinese. Questa auto sarà lanciata sul mercato in autunno con la produzione che partirà entro fine anno presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia dove l’auto sarà costruita insieme a Jeep Avenger e al futuro B-SUV di Alfa Romeo. A proposito di questo modello, il cui debutto potrebbe avvenire nel corso della prossima estate, si sanno già molte cose.

Nuova Fiat 600: una immagine apparse di recente sul web mostrerebbe il suo design quasi definitivo

Le recenti foto spia del prototipo hanno suscitato molto scalpore tra appassionati e addetti ai lavori curiosi di sapere come sarà il design di questo modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori. Del resto parliamo di un veicolo che quando arriverà sul mercato sarà sicuramente uno dei principali protagonisti del suo segmento di mercato, che già di suo è un segmento che va per la maggiore e che dunque potrebbe permettere a Fiat di poter conquistare importanti quote di mercato.

La nuova Fiat 600 che nascerà su piattaforma CMP sarà un SUV compatto lungo 4,1 m perfetto per la città e con un rapporto qualità prezzo davvero interessante in special modo per la versione entry level con motore a combustione. Quanto al design le recenti foto spia hanno fatto pensare che questo modello non regalerà grosse sorprese assomigliando alle recenti novità di Fiat come ad esempio la nuova 500. Ci saranno anche elementi in comune con la Fiat 500X che questo veicolo andrà a rimpiazzare.

Per quanto riguarda invece la gamma dei motori sicura è la presenza di una versione 100 per cento elettrica con lo stesso motore di Jeep Avenger. Molto probabile anche la presenza di qualche versione con motore a combustione tra cui anche un Mild Hybrid. A proposito della nuova Fiat 600, da qualche giorno sul web gira un’immagine che vi mostriamo in questo articolo che è tratta da un video dove sono presenti molti altri render apparsi di recente. Si dice che il modello di produzione sarà davvero molto vicino nello stile a questa auto nell’immagine. Ovviamente se è vero oppure no non lo sappiamo con certezza. Si spera ovviamente che presto le cose possano essere più chiare a proposito di questo veicolo.

Ricordiamo che la nuova Fiat 600, di cui ormai si parla da molto tempo, non sarà l’unica novità di Fiat nel 2023. Entro fine anno è atteso un altro debutto. Lo ha confermato nei mesi scorsi anche il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares. Al momento non si sa con precisione di quale auto si possa trattare. L’ipotesi più probabile sembra che si tratti della nuova Fiat Topolino che a quanto pare sarà una sorta di clone della Citroen Ami che tanto bene sta facendo sul mercato da quando ha debuttato. Vedremo dunque già nel corso delle prossime novità quali notizie Fiat ci darà in proposito.