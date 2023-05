Nuova Fiat Topolino: sarà più esclusiva di Citroen AMI

Nuova Fiat Topolino sarà una delle prossime auto di Fiat ad arrivare sul mercato. Il suo debutto è previsto nel corso del 2023, molto probabilmente tra l’estate e l’autunno. Questo mitico nome, come vi abbiamo già detto in numerose altre occasioni, dovrebbe essere utilizzato da Fiat per un nuovo quadriciclo elettrico, una sorta di microcar in stile Citroen AMI con cui condividerà molte cose. Insomma il gruppo Stellantis potrebbe ripetere una operazione simile a quella effettuata con Opel Rocks-e qualche tempo fa, sfruttando l’enorme popolarità che questo tipo di veicolo sta registrando da qualche tempo a questa parte come dimostra il fatto che incontrare tali auto in strada diventa ogni giorno più facile.

L’esclusività potrebbe essere uno degli elementi che differenzieranno la nuoiva Fiat Topolino da Citroen AMI

Tuttavia la nuova Fiat Topolino non sarà un clone della Citroen AMI. Nei piani della principale casa automobilistica italiana ci sarebbe quello di lanciare sul mercato un modello più esclusivo differenziandosi così dalle “gemelle” di Citroen e di Opel. Non è ancora chiaro in cosa possa consistere questa maggiore esclusività. Sembra probabile l’utilizzo di nuovi materiali, forse anche più pregiati rispetto alle altre due vetture di Stellantis in questo segmento.

Non si esclude inoltre che la nuova Fiat Topolino possa avere anche alcune versioni esclusive che le altre due auto non possono vantare. Tempo fa si vociferava anche della possibile versione cabrio ma al momento la notizia non trova conferme ufficiale sebbene non sia stata smentita da nessuno. Ricordiamo che la futura mini auto di Fiat nuova entry level della sua gamma sarà prodotta a Kenitra in Marocco nello stabilimento di Stellantis in cui vengono prodotto anche Opel Rocks-e e Citroen AMI e dove in futuro troverà spazio anche un nuovo SUV di Fiat che forse si potrebbe chiamare nuova Fiat Multipla.

Ricordiamo infine che il nome di nuova Fiat Topolino non è stato ancora confermato ufficialmente. Nei mesi scorsi il numero uno di Fiat l’amministratore delegato Olivier Francois si è limitato a dire che Fiat sta effettivamente pensando di entrare nel segmento delle microcar ma senza confermare il nome e dicendo solamente che prima di dare l’ok si dovevano fare delle valutazioni in termini di numeri. Questo in quanto una simile operazione potrebbe avere senso solo nel caso in cui generasse un buon numero di immatricolazioni altrimenti il progetto non avrebbe motivo di esistere.

Nuova Fiat Topolino

Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito e se davvero Fiat farà il suo debutto in questo popolare segmento di mercato che potrebbe permettere alla casa di Torino di conquistare nuove quote di mercato raggiungendo clienti fino a questo momento lontani dalle auto del marchio italiano di Stellantis. Ricordiamo infine che prima del debutto di questa microcar dovrebbe toccare ad un altro modello arricchire la gamma della casa italiana: ci riferiamo alla nuova Fiat 600. Il prossimo anno invece sarà la volta dell’erede di Fiat Punto che riporterà la casa torinese in un segmento prezioso in cui manca da molto.