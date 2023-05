Citroën e-C4 ed e-C4 X: debuttano nuovo motore elettrico e nuova batteria

Citroën accelera il passo e rafforza la sua posizione con l’arrivo di un’offerta aggiuntiva sulle gamme Citroën e-C4 ed e-C4 X, che vantano un motore più potente e un’autonomia estesa, fino a 420 km. Con l’adozione di una nuova combinazione di motore elettrico e batteria su questi due modelli, la casa automobilistica francese è l’unico marchio mainstream a offrire due veicoli elettrici nel segmento C.

L’aumento dell’autonomia di quasi il 17% rispetto alla prima generazione si basa sulla combinazione di una nuova batteria a chimica avanzata da 54 kWh e di un nuovo propulsore elettrico più efficiente e potente che sviluppa 156 CV (115 kW). Pertanto, i clienti beneficiano di una maggiore versatilità e comodità.

Citroën e-C4 ed e-C4 X profilo laterale

Citroën e-C4 ed e-C4 X: la gamma dei due modelli si aggiorna con un paio di novità interessanti

Inizialmente disponibile solo sull’allestimento Shine, le nuove e-C4 ed e-C4 X vanno ad aggiungersi all’attuale versione, che abbina un motore da 136 CV (100 kW) a una batteria da 50 kW per un’autonomia fino a 360 km, offrendo una scelta più ampia ai nostri clienti.

Questi due powertrain sono al centro della strategia di elettrificazione del brand di Stellantis, che mira a rendere il passaggio ai veicoli elettrici più facile e senza stress. Condividono la stessa filosofia di una scelta ragionata delle dimensioni della batteria e una capacità di ricarica rapida di 100 kW, supportando un posizionamento di prezzo competitivo pur offrendo una grande versatilità di utilizzo.

Con questo nuova versione, Citroën ha rafforzato il suo appeal nel segmento C e si posiziona chiaramente come uno dei principali attori del mercato. Ciascuna dotata di una forte personalità, un’esperienza di bordo senza pari e una gamma di efficienti motori elettrici e propulsori a benzina, le Citroën C4 e C4 X presentano un’offerta di mercato altamente competitiva. Questa attrattività si riflette nel numero di ordini e registrazioni. In Europa, la e-C4 è al quinto posto nel segmento delle berline elettriche compatte mentre la C4 a benzina è al terzo posto nella sua categoria.

Le e-C4 ed e-C4 X propongono un nuovo motore elettrico ad autonomia estesa, che le consente di superare il valore simbolico di 400 km (nel ciclo combinato WLTP). Il motore e la batteria sono stati progettati per essere più efficienti e beneficiare di importanti sviluppi tecnologici.

Sotto la carrozzeria c’è un nuovo motore elettrico da 156 CV

Il nuovo motore elettrico sincrono ibrido (HSM) da 156 CV sostituisce quello sincrono a magneti permanenti. Produce altri 20 CV (15 kW), pur mantenendo un elevato livello di efficienza. Questo motore è in grado di sviluppare 260 Nm di coppia immediatamente disponibili, fornendo immediata reattività e piacere di guida.

La nuova batteria da 54 kWh eroga 4 kWh in più rispetto all’attuale offerta elettrica. Compatta, con regolazione termica a liquido e pompa di calore di serie per la ricarica rapida, ha una chimica diversa e comprende 102 celle e 17 moduli.

Invece del 60% di nichel, 20% di manganese e 20% di cobalto, il nuovo accumulatore agli ioni di litio ad alta tensione ha un rapporto di nichel più elevato (80% di nichel, 10% di manganese e 10% di cobalto), con conseguente migliore densità energetica e maggiore durata.

Tutti questi aggiornamenti vanno a vantaggio dell’autonomia operativa – che aumenta del 17% e arriva fino a 420 km (secondo il ciclo combinato WLTP) – e migliorano l’efficienza energetica riducendo il consumo energetico medio a 12 kW/h. Inoltre, ci sono vantaggi significativi nell’uso reale da parte dei clienti, che si traducono in +30 km in condizioni di traffico urbano anche a temperature vicine a 0 °C.

L’efficienza del motore elettrico, la sua batteria e la sua capacità di recuperare energia contribuiscono ad aumentare l’autonomia di funzionamento. Tuttavia, questa efficienza è raggiunta anche attraverso la progettazione delle C4 e C4 X.

La giusta dimensione della batteria si traduce in minor peso e minor consumo. I tempi di ricarica sono stati ottimizzati grazie alla capacità di ricarica CC con ricarica rapida da 100 kW. Tra le dotazioni standard abbiamo una pompa di calore, che utilizza un sensore di umidità per massimizzare l’efficienza energetica del riscaldamento e del raffrescamento.

Sono disponibili due tipi di caricatori di bordo

Gli pneumatici A+ da 18” riducono la resistenza al rotolamento e riducono al minimo la perdita di energia per attrito. Infine, la silhouette della Citroën C4 X, che scorre senza soluzione di continuità nel portellone, ha una linea del tetto pulita e dinamica nel profilo che ottimizza l’aerodinamica.

Nonostante la maggiore capacità della batteria, i tempi di ricarica non aumentano. Sulle e-C4 ed e-C4 X sono disponibili due tipologie di caricatori di bordo, per adattarsi a tutti gli usi e a tutte le soluzioni di ricarica: un caricatore monofase da 7,4 kW di serie e, come optional, quello trifase da 11 kW.

Inoltre, le due vetture sono compatibili con la ricarica rapida: utilizzando una colonnina di ricarica pubblica da 100 kW, è possibile passare dal 20% all’80% di carica in meno di 30 minuti. Rispondendo a tutti gli usi quotidiani, l’attuale offerta elettrica consente di proporre una mobilità elettrica accessibile e pertinente per tutti i tipi di viaggio.

Sugli allestimenti Live, Feel e Feel Pack abbiamo un motore da 136 CV abbinato a una batteria da 50 kWh con un’autonomia fino a 360 km. È un ottimo compromesso con un budget controllato e la possibilità di coprire tutti i viaggi senza stress. Soltanto le Citroën e-C4 ed e-C4 X Shine offrono il nuovo motore da 156 CV più potente ed efficiente e la batteria da 54 kWh con nuova chimica.

Infine, per una maggiore tranquillità, i clienti possono continuare a beneficiare di servizi programmabili da remoto tramite l’app per smartphone MyCitroën, semplificando la vita quotidiana dei clienti.