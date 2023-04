Citroën Autonomous Mobility Vision: tre nuove interpretazioni al Motor Show di Shanghai

Citroën presenterà nuove interpretazioni del suo concept Citroën Autonomous Mobility Vision al Motorshow di Shanghai attraverso diversi pod sviluppati per soddisfare le esigenze locali. Citroën China ha sviluppato tre nuovi pod, offrendo tre diverse esperienze ai clienti. Immersive Air è l’unico pod fisico, Cozy Capsule e Wander Café sono quelli digitali. Esposto con Citroën Skate, Immersive Air è un pod multi-passeggero progettato in forma ovale e intersecato da una spina dorsale rettangolare verticale con doppia porta scorrevole in vetro colorato. All’interno è presente una capsula di intrattenimento in cui è possibile giocare ai videogiochi, ascoltare musica, cantare canzoni o guardare film. Con questo concept audace, Citroën continua il suo percorso iniziato nel 2020 proponendo nuove visioni di mobilità elettrica, più responsabili e condivise.

Citroën vuole ripensare la mobilità urbana per dare a tutti la possibilità di sfruttare tutte le opportunità offerte dai centri urbani, senza dover sopportare i disagi. Per raggiungere questo obiettivo è necessario rendere il flusso del traffico in città più fluido, più piacevole e più umano, fornendo anche ai passeggeri un viaggio confortevole, senza stress, utile e vantaggioso, reinventando l’esperienza a bordo. Con Citroën Autonomous Mobility Vision, Citroën offre un concetto innovativo di mobilità condivisa autonoma e pulita, adattandosi alla domanda e basata sul principio dell’open source.

Questo modello di mobilità si basa su un principio cardine, la divisione tra Citroën Skate e Pod. Citroën Autonomous Mobility Vision offre quindi una flotta di robot di trasporto Citroën Skate che si spostano in città senza sosta, abbinati a Pod sviluppati per offrire esperienze uniche. Il Citroën Skate è il mezzo e il trasportatore della mobilità. I pod collegati a Citroën Skate consentono agli utenti di scegliere il servizio che desiderano, quando lo desiderano. Poiché non è più necessario concentrarsi sulla guida del veicolo, Citroën offre agli utenti tempo prezioso per godersi la propria esperienza durante il viaggio.

L’offerta dei Pod si basa sul principio dell’open source: qualsiasi terza parte può decidere di sviluppare un Pod compatibile sulla base delle specifiche tecniche del Citroën Skate. Qualunque sia la loro esigenza, comunità, enti pubblici e aziende possono sfruttare la tecnologia sviluppando i propri Pod per il trasporto di persone o merci o per la fornitura di servizi, in uno spazio pubblico o privato. Si sta aprendo una gamma completamente nuova di servizi mobili, dai centri medici ai camion di cibo, aree di lettura o palestre, ecc.

Il terzo principio chiave è che la tecnologia autonoma di Citroën Skate consente di offrire una mobilità ecologicamente responsabile e di ridurre gli ingorghi. I veicoli autonomi consentono a un numero di veicoli tre volte superiore di utilizzare una corsia dedicata. Tuttavia, l’approccio individuale alle auto a guida autonoma è attualmente un modello troppo costoso. Al contrario, l’approccio Citroën Autonomous Mobility Vision si basa sull’ottimizzazione del costo della tecnologia autonoma massimizzando il tasso di utilizzo di Citroën Skate. La gestione intelligente della flotta è uno dei fattori chiave per massimizzare l’utilizzo di Citroën Skate in base alla domanda.