Nuova Lancia Ypsilon: nel 2025 arriva la HF

In sede di presentazione della nuova Lancia Pu+Ra HPE sono arrivate interessanti anticipazioni sulle future auto del marchio ed in particolare sulla nuova Lancia Ypsilon. Il CEO della casa automobilistica italiana, Luca Napolitano ha infatti confermato ufficialmente che la vettura è pronta e che il suo debutto avverrà agli inizi del prossimo anno. Sempre Napolitano ha fatto anche altre interessanti anticipazioni riguardo a questa vettura.

Nel 2025 debutterà anche la nuova Lancia Ypsilon HF con 240 cavalli e assetto sportivo

Il numero uno di Lancia ha infatti confermato l’arrivo di una versione più sportiva della nuova Lancia Ypsilon che utilizzerà la mitica sigla HF che dunque così farà ritorno nella gamma di Lancia. Questa versione della nuova Ypsilon sarà 4 cm più larga rispetto a quella normale. Questa vettura sarà anche più bassa e sarà dotata di un motore di 240 cavalli.

Nuova Lancia Ypsilon utilizzerà la nuova piattaforma CMP e arriverà sul mercato anche in versione completamente elettrica. Questa auto riporterà Lancia in Europa dopo un’assenza durata alcuni anni. La vettura avrà un design più sportivo e maschio rispetto al modello attuale sarà fatta per piacere ad una platea più ampia di clienti. Al momento non è chiaro se la versione HF avrà la trazione integrale.

Lancia

Quanto al motore non è stato specificato se sarà elettrico o a combustione. Infatti la nuova Lancia Ypsilon avrà in gamma entrambe le opzioni. Tuttavia riteniamo che alla fine Lancia possa optare per la prima opzione. Sicuramente nelle prossime settimane su questa auto emergeranno nuovi dettagli. Non resta dunque che aspettare e vedere cos’altro emergerà a proposito di questo atteso modello della casa piemontese.