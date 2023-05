Ferrari 488 GTE vince il terzo round del Campionato Mondiale Endurance

Il terzo round del FIA World Endurance Championship (WEC) si è concluso con la vittoria della Ferrari 488 GTE di Richard Mille AF Corse, prima al traguardo della 6 Ore di Spa-Francorchamps con Alessio Rovera che transita sotto la bandiera a scacchi festeggiando il risultato con i compagni Lilou Wadoux e Luis Perez Companc.

In classe LMGTE Am le altre vetture del brand di Maranello ottengono un sesto e un ottavo posto i team AF Corse e Kessel Racing mentre la Ferrari in livrea VistaJet è costretta al ritiro dopo 79 giri.

Wadoux e Rovera centrano il primo successo per l’equipaggio al debutto nel Campionato Mondiale Endurance 2023. Scattato quinto con l’argentino al volante, il team Richard Mille AF Corse sin dalle fasi inziali si metteva in evidenza.

Wadoux, nei 49 giri completati nella fase centrale della corsa, scalava posizioni occupando stabilmente un posto nella top due. Nel finale, Rovera consolidava la leadership, firmava un tempo di 2:14.829 – il migliore a fine giornata – e tagliava il traguardo con un margine di 18.653 sulla Corvette n°33.

Per la 22enne francese si tratta della prima vittoria con una vettura del cavallino rampante, che arriva alla terza gara del campionato mondiale in veste di pilota ufficiale di Ferrari. Wadoux, inoltre, con il risultato in Belgio diventa la prima pilota a salire sul gradino più alto del podio nel WEC dall’istituzione del campionato nel 2012.

Lo straordinario lavoro di tecnici e meccanici di AF Corse ha permesso alla Ferrari n°21 di presentarsi al via della 6 Ore di Spa-Francorchamps, nonostante i danni riportati durante le prove libere. Partita dal fondo della griglia, la Ferrari 488 GTE si è messa in luce sfruttando l’ottimo avvio di Ulysse de Pauw, che nelle primissime fasi, con pista bagnata, era risalito sino alle prime tre posizioni.

Meno fortunata la vettura n°54

Simon Mann e Diego Alessi, entrambi al volante per un doppio stint, hanno rafforzato le ambizioni dell’equipaggio, con il belga de Pauw che ha avuto l’onore di passare sotto la bandiera a scacchi raccogliendo l’applauso del pubblico di “casa”.

La tradizionale prova iridata a Spa consegna agli archivi anche l’ottavo posto del team Kessel Racing, risultato ottenuto dalla squadra formata da Takeshi Kimura, Scott Huffaker e Daniel Serra. Partita settima, la Ferrari in livrea gialla dopo il turno del pilota giapponese con licenza Bronze passava allo statunitense Huffaker prima che nell’abitacolo salisse l’ufficiale Ferrari Serra.

Trasferta poco fortunata, invece, per l’equipaggio della 488 GTE n°54. Dopo i turni di guida di Thomas Flohr, nelle prime due ore, un fuoripista di Francesco Castellacci che finiva nella ghiaia costringeva il team AF Corse a ritirare la vettura, prima che Davide Rigon potesse dare inizio alla propria gara.