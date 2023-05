Ferrari 360 Challenge Stradale: brutto incidente in città | Video

Una splendida (e rara) Ferrari 360 Challenge Stradale è stata la protagonista di un incidente urbano a Punt Road, Melbourne. Il crash è stato ripreso da una telecamera di sicurezza. Guardando il video, pubblicato da 7NEWS Australia, si nota il passaggio della “rossa” sull’arteria viaria cittadina della capitale dello stato di Victoria, sulla costa sud-orientale dell’Australia. Pochi istanti dopo, il conducente perde il controllo della supercar di Maranello, che finisce contro un pick-up, il cui rimbalzo coinvolge un’altra vettura in transito nel senso opposto di marcia.

Il resoconto dei giornalisti si limita a citare i danni patiti dalle auto, quindi è ragionevole pensare che nessun essere umano si sia fatto male, almeno in modo serio. Meglio così: poteva finire peggio. Sollevati da ciò, possiamo tornare sull’auto sportiva del “cavallino rampante” e sulle grandi lesioni subìte dal suo corpo durante il crash. Inevitabile una lunga sosta in officina per le riparazioni, che in casi del genere devono essere eseguite da grandi professionisti, meglio se della rete di assistenza ufficiale. Non penso che i costi saranno un problema per il facoltoso proprietario che, quasi sicuramente, vedrà lievitare anche l’importo del premio assicurativo.

Fa sempre male vedere una “rossa” danneggiata, specie quando si tratta di un modello particolare come la Ferrari 360 Challenge Stradale. Questa vettura è nata in stretto rapporto con le corse, in particolare con il campionato monomarca da cui prende il nome. La sua presentazione avvenne al Salone di Ginevra del 2003. Anche se sono passati 20 anni da quel momento, il suo fascino è ancora perfettamente attuale. Base di lavoro fu la 360 Modena, di cui era la versione estrema, come fecero le varie 430 Scuderia, 458 Speciale e 488 Pista per i modelli successivi.

Rispetto alla coupé “standard”, la 360 Challenge Stradale proponeva contenuti di taglio più racing, che emergevano sin dal primo colpo d’occhio. Anche l’estetica, infatti, guadagnava tono muscolare. A completare la tela ci pensavano dei cerchi da 19 pollici, con estetica da motorsport. L’allestimento scarno dell’abitacolo contribuiva alla riduzione dei pesi, anche attraverso l’uso di materiali compositi, estesi ad altre parti della trama. L’aerodinamica, l’assetto e i freni avevano una matrice più corsaiola ed assecondavano meglio la superiore potenza della Ferrari 360 Challenge Stradale rispetto alla Modena.

Questa vettura, orientata all’efficienza e alla funzionalità dinamica, continua a regalare emozioni di guida purissime, in un quadro di essenzialità corsaiola. Sotto il cofano posteriore del modello trova accoglienza un motore V8 aspirato da 3.6 litri di cilindrata, che eroga una potenza massima di 425 cavalli a 8500 giri al minuto, su 1180 chilogrammi di peso a secco. I freni carboceramici garantiscono rallentamenti perentori e grande resistenza al fading. L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in 4.1 secondi; quella da 0 a 400 metri in 12.1 secondi. Per coprire il chilometro con partenza da fermo bastano 22.0 secondi. La velocità massima si spinge a quota 300 km/h. In totale la 360 Challenge Stradale prese forma in 1274 esemplari. Uno di questi ha patito l’incidente australiano di cui vi abbiamo raccontato oggi. A voi il video.