Mansory F8XX Spider Tempesta Turchese: il tuner svela il suo ultimo progetto

Mansory ha presentato nelle scorse ore il suo ultimo progetto di tuning con il nome di Mansory F8XX Spider Tempesta Turchese. Come suggerisce il nome, si tratta di una versione completamente modificata della Ferrari F8 Spider.

Presenta una carrozzeria che passa da un verde acqua brillante nella parte posteriore a un bianco assoluto in quella anteriore. Inoltre, dispone di una striscia verde acqua e bianca che corre lungo il centro dell’auto, così come diversi inserti in fibra di carbonio forgiato.

Mansory F8XX Spider Tempesta Turchese interni

Mansory F8XX Spider Tempesta Turchese: la Ferrari F8 Spider cambia look e diventa più performante

Nel tipico stile Mansory, abbiamo un body kit completo. Come le altre F8XX svelate fino ad ora, la Tempesta Turchese porta con sé un restyling anteriore e posteriore, oltre a splitter aggressivi sul paraurti anteriore, minigonne laterali e quarti del paraurti posteriore con barriere d’aria pronunciate. Altri tocchi aerodinamici riguardano la presenza di un diffusore posteriore, un’ala divisa, diverse prese d’aria in tutto il corpo e dei nuovi cerchi.

Passando all’abitacolo, la Mansory F8XX Spider Tempesta Turchese propone un rivestimento in verde acqua trapuntato, riprendendo il tema adottato esternamente. Inoltre, possiamo vedere vari inserti bianchi e neri sparsi un po’ ovunque, il logo Mansory stampato sulle cinture di sicurezza e la scritta F8XX sui tappetini e sui pannelli delle portiere. C’è anche la bandiera italiana presente al centro dei sedili, sui paddle del cambio e sul selettore del cambio.

Oltre alla parte estetica, la nota azienda di tuning ha pensato anche di aggiornare il propulsore. Adesso, il V8 biturbo da 3.9 litri riesce a sviluppare 880 CV di potenza e 960 Nm di coppia massima rispetto ai 720 CV e 770 Nm offerti dalla Ferrari F8 Spider di serie. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 2,6 secondi anziché 2,9 secondi mentre la velocità massima è passata da 340 km/h a 354 km/h.

Ricordiamo che la Ferrari F8 Spider è uno degli ultimi capolavori presentati dalla casa automobilistica modenese. Frutto di una lunga e meticolosa ricerca tecnologica, combina performance eccezionali, design affascinante e l’innegabile fascino del cavallino rampante.

La F8 Spider è stata progettata per rappresentare l’evoluzione del suo predecessore, la 488 Spider, ma con un design ancora più audace e aerodinamico. Le linee della carrozzeria sono state rese più aggressive e affilate, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni sul piano della velocità e della stabilità.

La griglia frontale, più ampia e complessa, assicura un migliore flusso d’aria al motore mentre il tetto rigido retrattile in alluminio permette una trasformazione rapida e fluida da coupé a cabriolet in soli 14 secondi.

Troviamo un impianto frenante in carboceramica

L’abitacolo è un’ode al lusso e alla raffinatezza. I materiali utilizzati, come pelle e fibra di carbonio, sono di altissima qualità e le finiture sono realizzate con un’attenzione ai dettagli tipica del marchio Ferrari. Il cruscotto presenta un display touch da 8.4 pollici, che offre accesso a tutte le informazioni e funzionalità necessarie al guidatore, tra cui navigazione, intrattenimento e controllo dell’auto.

La Ferrari F8 Spider dispone di un impianto frenante con dischi carboceramici, che garantisce un’elevata capacità di decelerazione, mentre le sospensioni a controllo magnetico assicurano una guida dinamica e confortevole.

La supercar scoperta è dotata delle più moderne tecnologie per la sicurezza e il comfort di guida. Tra queste troviamo il sistema di controllo di stabilità evoluto (SSC), che permette di gestire in maniera ottimale la trazione e il comportamento dell’auto in ogni condizione. Inoltre, è equipaggiata con avanzati sistemi di assistenza alla guida, che include frenata automatica d’emergenza, avviso di cambio di corsia involontario e cruise control adattivo.