Mansory F8XX Spider: ecco alcune foto dal vivo a Dubai

Mansory, il noto tuner tedesco, ha presentato una versione personalizzata della Ferrari F8 Spider lo scorso anno, chiamata Mansory F8XX Spider. Recentemente, il tuner ha pubblicato su Facebook alcune foto della supercar modificata mentre viaggia per le strade di Dubai.

L’aspetto della vettura è senza dubbio ancora più impressionante dal vivo. La carrozzeria è rivestita in British Racing Green e presenta inserti gialli sulle strisce da corsa, sul cofano anteriore e posteriore e sullo spoiler posteriore.

Mansory F8XX Spider interni

Mansory F8XX Spider: la speciale Ferrari F8 Spider mostra tutta la sua bellezza dal vivo

Inoltre, la grafica F8XX, della stessa tonalità, è presente anche sulle portiere, sul diffusore, sui componenti aggiuntivi della parte anteriore, sui passaruota laterali e sul rivestimento tra i fanali posteriori.

Ma non è tutto: Mansory ha anche aggiunto dettagli in fibra di carbonio sui fari anteriori, sui passaruota laterali, sui pannelli laterali posteriori e sulle alette laterali. Non mancano i cerchi Mansory YT.5 Air da 21” anteriormente e da 22” posteriormente, un alettone e un diffusore con luce di stop in stile Formula 1 integrata al centro.

Dispone di un V8 biturbo da ben 880 CV di potenza

L’interno della Mansory F8XX Spider presenta una combinazione di colori simile a quella vista esternamente. La plancia inferiore, la console centrale e i tappetini presentano la bandiera italiana. La zona delle prese d’aria e alcuni dettagli dei sedili sono gialli, mentre il logo di Mansory sul volante e l’intero abitacolo sono rivestiti in pelle verde.

La Ferrari F8 Spider modificata è dotata di un motore V8 biturbo da 3.9 litri in grado di erogare 880 CV di potenza e 960 Nm di coppia massima, un significativo aumento rispetto al modello di serie che offre 720 CV e 770 Nm.