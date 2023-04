Peugeot  308 SW eletta “Auto dell’anno 2023” agli “Auto 2023 Observer Awards”

La Peugeot 308 SW ha appena vinto il più alto riconoscimento agli “Auto 2023 Observador Awards”, essendo stata scelta “The Car of the Year 2023”. Questa elezione è il risultato di una votazione di 32.159 lettori del quotidiano online “Observador”, che hanno scelto la vettura di Peugeot tra un totale di 54 nuovi modelli venduti nel 2022 – di 26 diversi marchi – e in nove categorie in gara. Questa è la settima volta che PEUGEOT viene riconosciuta in questi premi assegnati esclusivamente dai lettori di “Observador”. La 308 SW succede così alla 2008, votata anche “Auto dell’Anno” nell’edizione 2021, e si affianca alla 308 berlina, che lo scorso anno è stata eletta “Miglior Auto tra i 25.000 e i 35.000 Euro”.

Peugeot 308 SW è la grande vincitrice degli “Observador Auto Awards 2023”

Oltre ad aggiudicarsi il premio assoluto, la Peugeot 308 SW si è aggiudicata anche la vittoria in una delle 9 categorie previste, distinguendosi anche come “Migliore Auto Fino a 30.000 Euro”. La Peugeot 308 SW era già stata eletta in Portogallo come “Auto dell’anno 2022” nell’ambito del Premio Auto dell’anno/Troféu Volante de Cristal. Questa nuova distinzione conferma il successo dell’ultima generazione 308, il cui design, la tecnologia a bordo e l’ampia gamma di motori efficienti hanno attratto un numero sempre crescente di clienti. Nel primo anno di commercializzazione, la 308 SW ha consentito alla gamma 308 di guidare le vendite nell’intero segmento medio in Portogallo.

“Questo ultimo riconoscimento assegnato alla Peugeot 308 SW è un’ulteriore prova delle numerose qualità della nostra ultima gamma di prodotti. Sono, ancora una volta, particolarmente orgoglioso di questo premio e voglio ringraziare in particolare i lettori di ‘Observador’ per aver scelto la 308 SW come “Best Car” e per averla riconosciuta come vettura accattivante, efficiente, tecnologica ed elettrificata. Mostriamo un salto di qualità con ogni nuova vettura che lanciamo sul mercato e le nostre gamme sono state ben accolte dal pubblico, il che si traduce nella leadership di Peugeot nel mercato portoghese. Inoltre, non posso non congratularmi con tutti i team di Peugeot, i nostri concessionari e Stellantis Portogallo per l’ennesimo successo” , ha dichiarato Jorge Magalhães, Direttore della Comunicazione e degli Affari Istituzionali di Peugeot Portogallo .