Lancia: anche nel 2027 ci sarà una sorpresa

Lancia di recente alla Milano Design Week ha mostrato la concept Pu+Ra HPE che rappresenta una sorta di manifesto dei prossimi 10 anni della casa automobilistica piemontese. E’ stato inoltre ribadito che nei prossimi anni arriveranno tre nuove auto rispettivamente nel 2024, nel 2026 e nel 2028. La prima sarà la nuova Ypsilon. La futura generazione della celebre city car debutterà ufficialmente nel corso del primo trimestre del prossimo anno e riporterà il marchio di Stellantis in Europa dopo un’assenza che ormai va avanti da molti anni. Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio e Paesi Bassi saranno i primi paesi a riabbracciare il marchio automobilistico piemontese.

Anche nel 2027 ci potrebbe essere una sorpresa per la gamma di Lancia

Nel 2026 poi toccherà alla nuova Lancia Gamma che sarà la futura ammiraglia del marchio con lo stile di una sportback, una sorta di mix tra una berlina e un crossover ma dall’aspetto elegante e raffinato. Questa auto lunga quasi 4,7 m sarà l’auto con cui la casa italiana pensa di poter fare breccia nel segmento premium del mercato auto in Europa. Non a caso Luca Napolitano ha dichiarato che questo modello sarà il più venduto all’estero tra quelli che saranno proposti dal marchio premium di Stellantis nei prossimi anni.

Poi come sappiamo nel 2028 sarà la volta della nuova Lancia Delta. La vettura tornerà ma sempre a fedele a se stessa con un design che ricorderà quello della mitica vettura ma reinterpretato in chiave moderna. Insomma non si tratterà di un Restomod come qualcuno ipotizza ma di un modello inedito e moderno capace di riportare entusiasmo tra i numerosi fan della casa automobilistica che tenta il rilancio nel segmento premium del mercato auto in Europa nei prossimi 10 anni.

Sempre alla Milano Design Week abbiamo saputo che nel 2025 ci sarà una sorpresa. Infatti tornerà la sigla HF con il lancio della nuova Ypsilon HF. Ovviamente la notizia ha suscitato grande gioia tra i numerosi fan del marchio che speravano un ritorno di questa mitica sigla che in passato caratterizzava le vetture di alta gamma del brand. Oggi vi anticipiamo che questa non sarà l’unica novità per Lancia oltre a quelle già fissate. Una seconda sorpresa sarà prevista per il 2027. Ovviamente non si tratterà di una nuova auto ma di qualcosa di molto molto interessante.

Lancia

Per il momento non possiamo dire altro perché comunque manca ancora molto e dunque sarebbe inutile fare supposizioni. Ma ovviamente non trattandosi di una nuova auto le ipotesi sono due: o si tratterà di una versione speciale di una delle auto presenti in gamma oppure di una concept car di un futuro modello. Nei prossimi mesi saremo più precisi e vi diremo esattamente di cosa si tratta. Quello che è certo è che il futuro di Lancia volge di nuovo al sereno e siamo sicuri che nei prossimi anni nel mondo dei motori si parlerà sempre di più di questa casa automobilistica che ad un certo punto negli scorsi anni sembrava potesse addirittura sparire.