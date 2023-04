Alfa Romeo Giulia SWB Zagato in giro per le strade di Milano

L’esclusiva Alfa Romeo Giulia SWB Zagato è stata protagonista di un video dove si vede l’auto in giro per le strade di Milano. Il video è stato diretto da Steve Ketner e pubblicato su YouTube da Nostalgear. Zagato e il proprietario hanno dato il permesso di utilizzare il veicolo, trasportandolo dall’Atelier milanese all’area metropolitana, ricca di edifici antichi e ben illuminati.

Tutto inizia con una donna che si mette al posto di guida della vettura. Poi possiamo vedere questa Alfa Romeo Giulia SWB Zagato muoversi per le strade deserte di Milano, sfoggiando la sua carrozzeria completamente su misura e pesantemente scolpita davanti alla telecamera. Possiamo anche ammirare i fari a LED derivati da Alfa Romeo Tonale in azione, così come i fanali posteriori a LED a tutta larghezza che seguono la forma della coda tronca.

Al raro filmato si aggiungono due gallerie fotografiche che mostrano Alfa Romeo Giulia SWB Zagato a Milano e presso la sede di Zagato accanto ad altri preziosi classici di Alfa Romeo. Questi ci danno un’idea migliore di come appare il veicolo nella vita reale da molte angolazioni diverse. Diamo anche un’occhiata agli interni che presentano solo due sedili avvolgenti, una forte dose di fibra di carbonio e rivestimenti in pelle nera con accenti verdi.

Come suggerisce il nome, il modello è basato sull’Alfa Romeo Giulia, anche se l’architettura Giorgio è stata modificata con un passo notevolmente più corto che ne altera le proporzioni. L’auto donatrice era una Giulia Quadrifoglio aggiornata alle specifiche GTAm, il che significa che il V6 biturbo da 2,9 litri produce 540 CV. La potenza viene trasmessa all’asse posteriore tramite un cambio manuale a sei marce, che fa impazzire d’invidia i proprietari della GTAm.

Il modello è stato sviluppato e prodotto in modo indipendente da Zagato per celebrare il 100° anniversario del suo primo progetto su base Alfa Romeo. Il prezzo non è stato reso pubblico, ma nessuno si aspetta che una vettura del genere sia economica. L’unica Giulia SWB Zagato prodotta fino ad ora è stata commissionata da un collezionista tedesco che probabilmente non la venderà a breve. Ricordiamo che in sede di presentazione di questa auto il suo stile è stato particolarmente apprezzato dai numerosi fan del Biscione che sperano in futuro di poter tornare ad ammirare nella gamma del Biscione anche vetture di questo tipo.