Ferrari special edition da sogno in tour per l’Italia | Video

Le Ferrari sono delle auto uniche, in grado di suscitare emozioni speciali anche in quanti non vivono con ardore la passione per i mezzi a quattro ruote. I modelli più esclusivi, in tiratura limitata o con volumi produttivi ridotti, esercitano questa loro dote in modo ancora più intenso. Basta vedere un esemplare della specie per farsi travolgere da felici stimoli sensoriali. Se poi l’incontro è con un ricco assortimento di “rosse” di fascia alta, si raggiunge il diapason emotivo.

Il video odierno ci mostra una raccolta di Ferrari esclusive dell’era moderna, filmate durante l’annuale Corsa Cavallino di Supercar Driver, un tour per auto di Maranello andato in scena sulle strade italiane. I fotogrammi regalano una miscela da sogno di supercar a 8 e 12 cilindri dell’era moderna, ciascuna delle quali sarebbe in grado di rapire i sensi.

Si parte dalla 360 Challenge, per passare alla varie 430 Scuderia, Scuderia Spider 16M, 458 Speciale, 488 Pista. Questo per quanto riguarda il frazionamento minore. Spostando l’attenzione sulle V12, ecco le varie 599 GTO, 812 Competizione, F50, Enzo, LaFerrari, spesso presenti in più esemplari. Ne deriva un colpo d’occhio mozzafiato, che spinge a mille le pulsazioni cardiache.

Trovarsi al cospetto di un simile tesoro è qualcosa di inebriante, specie per chi porta il “cavallino rampante” nel cuore. Il video è ben fatto e consente di cogliere bene lo splendore dei modelli protagonisti dell’esclusivo raduno. Alle riprese statiche si affiancano quelle dinamiche, sulle sinuose strade del Belpaese, dove le “rosse” sentono l’aria di casa. Immagino le sensazioni vissute da chi, senza essere preparato all’incontro, si è trovato davanti questo corteo di meraviglie della casa di Maranello.

Sarebbe “bastata” una Ferrari qualunque per generare un gradevole brivido emotivo. Incrociare così tante creature del marchio, con esemplari iconici della miglior razza, ha prodotto un caleidoscopio di piaceri sensoriali, impossibili da raccontare. Basta il solo filmato per dare un’idea del concetto. A questo punto non mi resta che augurarvi una buona visione!