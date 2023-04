Ferrari F40: all’asta quella consegnata nuova ad Alain Prost

Dal 10 al 12 maggio, RM Sotheby’s terrà un’asta a Lione (Francia) in cui proporrà una bellissima Ferrari F40 del 1990, che è stata consegnata nuova da Alain Prost. Si tratta dunque di un esemplare ancor più esclusivo che, secondo le stime effettuate dalla nota casa d’aste, potrebbe essere venduto a un prezzo compreso tra 2,5 e 3 milioni di euro.

Alla fine del campionato del mondo di Formula 1 del 1989, Prost era diventato uno dei piloti di maggior successo nella storia di questo sport. Con tre campionati del mondo vinti, si era unito a Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda e Nelson Piquet.

Ferrari F40 interni

Ferrari F40: un esemplare molto speciale è atteso all’asta il mese prossimo

Era stato annoverato tra i più grandi piloti di tutti i tempi e la sua carriera non mostrava alcun segno di rallentamento. Nonostante conquistò la vittoria contro il compagno di squadra e rivale Ayrton Senna, Alain Prost avrebbe lasciato la McLaren per la Ferrari, prendendo il posto di Gerhard Berger come primo pilota della Scuderia dopo la morte di Enzo Ferrari.

In qualità di primo pilota, Prost ricevette una Ferrari da utilizzare fuori dai circuiti. Ricevette una F40 nuova di zecca. Quella attesa all’asta, con telaio n°83249, fu completata alla fine del 1989 e costruita senza marmitte catalitiche e sospensioni regolabili, caratteristiche che avrebbero contraddistinto le unità prodotte successivamente.

Nel corso di una recente intervista con RM Sotheby’s, l’ex pilota francese ha confermato di aver preso in consegna questa supercar, ma di non averla mai utilizzata, vendendola poco dopo averla presa in consegna.

Nel febbraio del 1990, il bolide di Maranello fu immatricolato a Meribel (Francia). Il nuovo proprietario di questa Ferrari F40 fu Graham de Zille, che all’epoca possedeva diverse Ferrari. Egli ha affermato di aver acquistato l’auto tramite Graypaul Ferrari. Prima della consegna, Prost firmò il tetto della vettura, che è stato poi ricoperto da uno spesso strato trasparente.

Nel 2016 ha ricevuto la certificazione Ferrari Classiche

La F40 rimase nel Regno Unito e poi arrivò a Jersey nel 1995. Poco prima, il veicolo era stato immatricolato in UK e il suo contachilometri sostituito da uno che riportava le miglia anziché i km. Attorno al 1997, la Ferrari F40 venne guidata durante un test comparativo insieme alla 288 GTO e alla F50 di de Zille.

Due anni dopo la vettura fece il suo ritorno nel Regno Unito, ma con un nuovo proprietario. Qui venne utilizzata pochissimo, fino al 2016 dopo essere passata per altri proprietari. Nello stesso anno, il telaio n°83249 ottenne la certificazione Ferrari Classiche, a conferma della presenza di telaio, motore, cambio e carrozzeria originali.

Per celebrare il 70° anniversario, la F40 fece ritorno a Maranello dove prese parte al concorso di Fiorano per festeggiare l’anniversario del cavallino rampante, piazzandosi seconda nella sua categoria.

Oggi la vettura si trova in Francia. Di recente è stato effettuato un tagliando completo. Da quest’ultimo, l’auto dispone di un contachilometri che mostra poco meno di 4667 km. Assieme alla Ferrari F40 vengono proposti vari manuali e libretti, un set di attrezzi, uno spoiler anteriore originale, un bagagliaio Schedoni e un nuovo treno gomme datate 2018.