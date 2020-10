Opel Corsa-e Rally è pronta per il campionato monomarca elettrico

Opel sta attualmente lavorando su un’auto da rally completamente elettrica da utilizzare nel campionato monomarca. Visto che per ora nessuno ha mai creato una competizione rally di vetture elettriche, le varie regole e normative devono essere sviluppate assieme al modello da competizione.

Perciò, la casa automobilistica tedesca sta lavorando a stretto contatto con il Deutscher Motor Sport Bund (DMSB – Federazione Tedesca del Motor Sport) e l’ADAC. La nuova Opel Corsa-e Rally si basa sulla versione di produzione. Proprio questa caratteristica rende il processo di sviluppo molto più semplice e soprattutto veloce, anche perché la Corsa-e soddisfa già gli elevati standard presenti in Europa.

Opel Corsa-e Rally: la speciale vettura a zero emissioni è pronta per la competizione monomarca

La Corsa-e Rally dispone di un sottoscocca in acciaio ad alta resistenza che protegge il pacco batterie, a loro volta installato in un involucro. Oltre a questo, la vettura da rally dispone di una piastra protettiva in alluminio spessa 5 mm.

Proprio come il modello di serie, l’Opel Corsa-e Rally è conforme al regolamento UN ECE R100.02 che regola le condizioni per l’omologazione del gruppo propulsore elettrico presente sui veicoli stradali e le batterie annesse. Ciò include, ad esempio, la resistenza minima di isolamento per le componenti e la protezione antincendio.

Le batterie utilizzate sulle vetture devono soddisfare diverse condizioni quali impatto meccanico, resistenza al fuoco, protezione da sovraccarico/sovrascarica, vibrazioni, cortocircuito e surriscaldamento.

A bordo della Opel Corsa-e Rally è presente l’impianto antincendio Lifeline Zero 360. In caso di guasto all’isolamento è presente un sistema di sensori il quale garantisce che il display del Master Alarm Indicator System segnali in modo immediato un eventuale problema al sistema HV.

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI