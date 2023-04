La più antica scuola guida in Germania usa da sempre solo auto Opel

Nel 1910 Opel entrò nella produzione automobilistica, ponendo così le basi per una delle case automobilistiche più tradizionali del mondo. Anche Fritz Mann ci riesce: 113 anni fa ha fondato una scuola guida a Suhl, nel sud della Turingia. La prima auto da scuola guida allora era una Opel Doppel-Phaeton 12/14 cv . Oggi la scuola guida esiste ancora ed è gestita da Olaf Dobberkau, pronipote del fondatore dell’azienda.

Questo la rende la più antica scuola guida ancora esistente in Germania. Nel corso delle generazioni, la famiglia operativa è rimasta fedele al marchio con il fulmine. Circa 13.000 neopatentati hanno imparato a guidare qui nel corso dei decenni: sui modelli della casa tedesca da 12/14 CV a Olympia, Kadett, Astra, Frontera e Zafira fino all’attuale Mokka. Con questo, la scuola guida è ben posizionata per il futuro. Perché i giovani stanno già imparando su Mokka Electric cosa significa guidare a emissioni zero e quanto può essere divertente.

La più antica scuola guida in Germania che opera da 113 anni usa solo auto Opel

Fritz Mann gestiva già un’attività di trasporto – con modelli Opel – e un’officina quando fondò la scuola guida nel 1910, subito dopo che l’esame di guida divenne obbligatorio in Germania per la prima volta. “Le strade erano pessime, i pneumatici e le ruote a raggi erano sensibili. Alla questione di come rimettere in moto un’automobile veniva quindi data molta più importanza delle regole del diritto di precedenza.

I soggetti del test dovevano fare fare solo pochi giri del cortile senza incidenti”, spiega Dobberkau. E lo hanno fatto fin dall’inizio con una Opel 12/14 CV. i primi studenti, che impararono a guidare il maestoso veicolo furono fabbri e meccanici. L’esame aveva lo scopo di preparare i futuri conducenti alla loro professione.

Ancora oggi la scuola guida Gebr.Dobberkau eK si affida a Opel, più precisamente alla Mokka Electric. Perché anche se Olaf Dobberkau ha la benzina nel sangue, sa quanto sia importante il tema delle auto elettriche per il futuro automobilistico e quindi per i suoi studenti di guida. La Mokka Electric è proprio quello che fa per questo: compatta, chiara, manovrabile e dotata delle più moderne tecnologie, esprime il vincitore del “Volante d’Oro 2021” tutti i contenuti di apprendimento importanti per la moderna formazione sulla patente di guida – e allo stesso tempo mostra quanto può essere divertente una guida locale responsabile e senza emissioni.