Rosso Ferrari …il colore della felicità: a Palermo brilla il cuore

La Ferrari, dai tempi di Enzo Ferrari, è stata sempre molto sensibile nei confronti di chi nella vita ha avuto meno fortuna. Oltre che nobile, quindi, è anche allineata alla tradizione del marchio l’iniziativa dello Scuderia Ferrari Club Palermo, in collaborazione con ASLTI ODV “Liberi di crescere”, che andrà in scena nella giornata di sabato 29 maggio.

In quella data, il sodalizio del “cavallino rampante” proporrà un evento in favore dei bambini e dei ragazzi curati presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Civico del capoluogo siciliano, con “Rosso Ferrari…il colore della felicità“. Per l’occasione, il cuore dei ferraristi si unirà idealmente a quello dei piccoli pazienti, con la voglia di regalare loro dei momenti felici. Queste sono davvero delle belle iniziative, oggi ancora più utili in una società dominata dagli egoismi e dalla cinica indifferenza.

L’evento si svolgerà a partire dalle 10, presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi (Edificio 8) della Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Palermo. Il momento clou della manifestazione sarà il giro in Ferrari riservato ai destinatari di questo appuntamento nel segno della solidarietà. Le “rosse” sanno regalare un sorriso a tutti, ma quando la possibilità di vivere le emozioni regalate dalle sportive di Maranello viene offerta a chi nella vita è stato meno fortunato, la gioia si amplifica. Tanto di cappello ai soci possessori dello Scuderia Ferrari Club Palermo, per questa prova di splendore umano.

Le varie 488, 458, F430, F355, Portofino, 612 Scaglietti, California, 348, 360 Modena e compagnia bella sono pronte ad accendere i motori, per regalare qualche momento di gioia e di spensieratezza a chi ne ha molto bisogno. Una testimonianza di affetto e una prova di generosità, che costa poco e può dare tanto, perché un sorriso disegnato sul volto degli altri vale più di una montagna di soldi, specie se il volto è quello dei piccoli pazienti.

Fonte | Scuderia Ferrari Club Palermo