Enzo Ferrari a 125 anni dalla nascita | Video

Ci sono date che si cristallizzano nella storia. Il 18 febbraio è una di queste, perché nello stesso giorno del 1898, a Modena, venne al mondo Enzo Ferrari, l’uomo che ha creato il mito del “cavallino rampante”. Sono passati 125 anni da allora, ma il suo nome e quello della sua casa automobilistica sono ancora nel massimo fulgore della leggenda.

Oggi gli uomini della Ferrari omaggiano la memoria del “Commendatore” con un emozionante video, dove si condensa il profilo del personaggio, in 125 secondi, per fare il paio con la cifra della ricorrenza anagrafica. Queste le loro parole: “Il nostro fondatore ha reso la Ferrari un simbolo di tradizione, eccellenza e innovazione. La sua profonda passione e la sua autentica devozione sono al centro di ciò che facciamo e rimarrà sempre un’eredità”.

Ogni viaggio inizia con un sogno. Quello di Enzo Ferrari si è tradotto in una meravigliosa realtà, ma non è stato facile. Molte le sfide che ha dovuto affrontare per riuscire nell’impresa. Alla fine, ha vinto grazie alla visione, alla determinazione, alla costanza e soprattutto all’amore vero e sincero per le auto, in particolare per le sue.

La scintilla scoccò da giovanissimo, assistendo a una gara. Poi indossò anche tuta e casco, prima di finire dall’altro lato, quello di chi amministra un team, con qualche passaggio intermedio. Gestì il reparto corse Alfa Romeo, sotto le insegne dalla Scuderia Ferrari. Nel 1939 fondò l’Auto Avio Costruzioni, il cui frutto fu la 815. Qualche anno dopo, nel 1947, dai cancelli di Maranello uscì la prima vettura suo nome: la 125 S, una piccola barchetta V12 da 1.5 litri di cilindrata. L’inizio del mito. Dopo di lei giunsero tante auto stradali e da gara entrate nella storia.

Tantissimi i successi raccolti nel motorsport, con le F1, i prototipi e le GT. Negli anni la Ferrari è diventata il punto di riferimento per tutti, non solo in ambito agonistico. Le auto del listino commerciale del marchio si sono elevate al rango di capolavori. Gioielli a quattro ruote, che hanno fatto sognare tutti, in ogni angolo del mondo. Sterminata la lista dei personaggi andati in pellegrinaggio a Maranello da Enzo Ferrari, per avere una delle sue creature.

L’apice della gloria si è toccato con le fantastiche 250, stradali o da corsa, i cui nomi fanno vibrare le corde emotive di ogni appassionato: California, GT Lusso, SWB, TdF, Testa Rossa, GTO, solo per citare le più amate della specie. Come dimenticare, poi, le varie 275 GTB, 330 P4, Daytona? E inoltre le Dino 246, la GTO, la Testarossa, la F40 e tutta la discendenza? Ogni periodo storico ha avuto le sue regine, ma quelle firmate Ferrari non lo erano solo nella gamma del “cavallino rampante”: il loro dominio era globale. Ancora oggi è così. Dietro un mito così grande non poteva che esserci una persona immensa. Grazie Enzo Ferrari.