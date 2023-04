Ferrari 458 Challenge: Liberty Walk svela un body kit davvero estremo

La Ferrari 458 Italia è senza dubbio una delle supercar più importanti nella storia della casa automobilistica modenese. Liberty Walk, un famoso tuner giapponese, ha deciso di renderle omaggio attraverso un progetto molto interessante.

Abbiamo di fronte più nello specifico una Ferrari 458 Challenge con un body kit davvero aggressivo determinato Silhouette. Per questa vettura, il preparatore giapponese ha deciso di sostituire ogni singolo componente della carrozzeria dell’auto da corsa con nuove parti realizzate in fibra di carbonio.

Ferrari 458 Challenge by Liberty Walk interni

Ferrari 458 Challenge: l’auto da corsa riceve l’attenzione di Liberty Walk

Le modifiche sono particolarmente evidenti nella parte anteriore dove troviamo una nuova griglia, uno splitter dal design unico e varie alette aerodinamiche sui bordi esterni del paraurti. Il kit Liberty Walker Silhouette comprende anche un nuovo cofano con grandi estrattori dell’aria, delle sottili feritoie sui pannelli laterali anteriori e il nuovo Cavallino Rampante oscurato posizionato appena sotto la targa.

Non è finita qui poiché il tuner ha installato nuovi specchietti retrovisori esterni con calotte in fibra di carbonio, nuovi pannelli delle portiere e delle minigonne laterali aerodinamiche. Questa speciale Ferrari 458 Challenge dispone anche di cerchi aftermarket con bloccaggio centrale e forse un kit di sospensioni pneumatiche considerando la ridotta altezza da terra.

Arrivando al posteriore, Liberty Walk ha installato un nuovo spoiler imponente con montanti che si estendono fino al centro della fascia e un nuovo diffusore.

Dispone di un V8 aspirato da 570 CV

Ricordiamo che la 458 Challenge è un’autentica pietra miliare nell’ambito delle auto da corsa, rappresentando un punto di riferimento per gli appassionati di motori e competizioni. Basata sulla popolare 458 Italia, la versione Challenge offre ai piloti la possibilità di vivere l’emozione della pista a bordo di una vera macchina da corsa.

È stata presentata per la prima volta nel 2010 come successore della F430 Challenge nell’ambito del campionato monomarca Ferrari Challenge. È stata progettata per offrire ai piloti privati la possibilità di competere in una serie di gare a livello mondiale.

La vettura da competizione mantiene il telaio in alluminio e il motore V8 aspirato da 4.5 litri della versione stradale, ma introduce diverse modifiche per renderla adatta alle gare. Il propulsore eroga una potenza di 570 CV a 9000 g/min, permettendo alla vettura di raggiungere una velocità massima di oltre 320 km/h. La trasmissione a doppia frizione a 7 marce è stata ottimizzata per garantire cambi di marcia più rapidi e una risposta più immediata dell’acceleratore.

Dispone di un impianto frenante firmato Brembo

Per migliorare la maneggevolezza e la stabilità in pista, la Ferrari 458 Challenge è dotata di un assetto ribassato, un impianto frenante Brembo in carboceramica, un differenziale elettronico E-Diff e il sistema di controllo della trazione F1-Trac. Inoltre, il peso è stato ridotto grazie all’uso di materiali leggeri e all’eliminazione di vari elementi presenti nella versione stradale.

La variante Challenge si distingue per il suo aspetto aggressivo e distintivo, con paraurti anteriori e posteriori ridisegnati per migliorare l’aerodinamica e aumentare il carico aerodinamico. Le prese d’aria maggiorate servono a raffreddare il motore e i freni mentre l’ala posteriore regolabile e il fondo piatto contribuiscono a ottimizzare la deportanza e la stabilità alle alte velocità.

Sebbene la 458 Challenge sia stata sostituita dalla 488 Challenge nel 2017, ha lasciato un’impronta importante nel mondo delle corse automobilistiche. La sua combinazione di prestazioni eccezionali, design accattivante e tecnologie all’avanguardia ha contribuito a consolidare la reputazione dello storico brand di Maranello come produttore di auto da competizione di altissimo livello.