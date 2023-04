Carlex Design aggiorna l’abitacolo di una Ferrari 458 Italia per 39 mila euro

La Ferrari 458 Italia è una delle supercar più belle ed eleganti dell’era moderna. Il suo fascino non mostra i segni del tempo, anche se sono passati quasi 14 anni dalla presentazione, avvenuta al Salone dell’Auto di Francoforte, nel mese di settembre del 2009. Un tuner polacco, specializzato in allestimenti su misura per gli abitacoli delle vetture esotiche, ha deciso di intervenire su un esemplare della creatura emiliana, per rivederne gli interni. Stiamo parlando di Carlex Design, che ha già trattato in passato altre opere del “cavallino rampante“.

In questo caso le attenzioni si sono concentrate su una Ferrari 458 Italia usata, di colore nero. L’obiettivo? Creare dei volumi abitabili con un aspetto fresco e dei colori sorprendenti. Premetto che appartengo alla razza di quelli che non metterebbero neppure un adesivo su una vettura di Maranello, ma va raccontato quanto succede nel modo, anche senza condividerlo. Così accade per l’auto protagonista di questo post.

La carrozzeria di Pininfarina non è stata toccata e resta nella sua configurazione originale. Saggia decisione. L’unica variazione esterna è l’aggiunta di un nuovo set di cerchi in lega da 20 pollici. Immutata anche la meccanica. Del resto, il V8 aspirato da 4.5 litri e 570 cavalli è un capolavoro, capace di soddisfare i migliori desideri, anche sonori. Gli interventi del tuner polacco si sono concentrati sull’abitacolo. Qui Carlex Design si è scatenato, con una revisione completa.

La trasformazione è stata a 360 gradi: sedili, volante, bracciolo, pannelli laterali, cruscotto ed altri elementi sono ora vestiti con altri pellami, in tinta gialla e nera, per creare un forte vigore espressivo. I piani di seduta presentano un motivo perforato che fornisce ventilazione e raffreddamento, mentre si possono trovare bordini e cuciture gialle in molti punti diversi. I montanti, il tetto e le alette parasole sono rivestiti in Alcantara. Si nota inoltre la generosa presenza di fibra di carbonio. Tra i sedili è stata aggiunta una speciale rete in stile griglia. Il costo di questi interventi sull’abitacolo della Ferrari 458 Italia è di circa 39 mila euro. Per effettuare i lavori ci vuole un mese di tempo.

