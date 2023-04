Peugeot 2008 2024: la nuova generazione avvistata in Brasile

Stellantis ha iniziato a Betim (MG) i primi test sul nuovo Peugeot 2008. La nuova generazione del SUV è stata avvistata dai media brasiliani mentre tornava dall’ennesima routine di prove quotidiane.

Sappiamo che il 2008 di nuova generazione sarà prodotto in Argentina e il suo annuncio dovrebbe avvenire tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Conosciuto internamente con il nome in codice P24, è stato inizialmente cancellato da Stellantis nel 2020, ma è tornato nei piani della casa automobilistica francese nel 2022.

Peugeot 2008 2024 tre quarti posteriore

Peugeot 2008 2024: sono iniziati i test su strada per la nuova generazione

Come la 208, il Peugeot 2008 2024 si baserà sulla moderna piattaforma modulare CMP (Common Modular Platform). Con l’arrivo della nuova generazione del SUV compatto, quella attuale – che viene assemblata a Porto Real (RJ) – non sarà più prodotta. In questo modo, la gamma della casa del Leone sarà assemblata in Argentina mentre il sito brasiliano produrrà soltanto Citroën.

Secondo i media brasiliani, il nuovo 2008 sarà la seconda vettura del marchio francese a ricevere il motore turbo flex T200 da 1 litro, che debutterà nella gamma 2024 della 208 – che sarà presentata a metà di quest’anno.

Utilizzando la benzina, questo propulsore sviluppa 125 CV di potenza a 5750 g/min e 200 Nm di coppia massima a 1700 g/min. Con l’etanolo, invece, la potenza sale a 130 CV a 5750 g/min mentre la coppia rimane invariata a 200 Nm a 1700 g/min. Accanto troveremo il cambio automatico CVT che simula 7 marce rituali.

A livello estetico, il nuovo Peugeot 2008 avrà nuovi paraurti e fari sulla parte fontane e nuovi paraurti e fanali su quella posteriore. L’abitacolo seguirà gli aggiornamenti introdotti sugli ultimi restyling di 3008 e 5008.

Dunque, troveremo un quadro strumenti digitale, un nuovo volante con fondo piatto, varie bocchette d’areazione centrali sotto il sistema di infotainment e alcuni controlli per gestire il climatizzatore. La nuova generazione sarà più grande di quella attuale con una lunghezza di 4,30 metri, una larghezza di 1,77 metri e un passo di 2,65 metri mentre il vano bagagli offrirà una capacità minima di 434 litri.

Il modello è stato lanciato per la prima volta nel 2013

Ricordiamo che il 2008 è un SUV compatto che combina presenza distintiva, prestazioni dinamiche e tecnologia all’avanguardia. Lanciato per la prima volta nel 2013, ha riscosso un grande successo grazie alla sua versatilità e alle sue linee accattivanti.

Negli ultimi anni, Peugeot ha continuato a evolvere il modello per offrire un’esperienza di guida ancora più completa e sostenibile, con una gamma di motorizzazioni che include sia motori a combustione interna che elettrici.

Il design è stato oggetto di continui miglioramenti sin dal suo lancio. La versione attuale presenta una linea esterna moderna e audace, con una firma luminosa a LED distintiva, sia per i fari anteriori che per i posteriori. La griglia frontale e gli elementi cromati aggiungono un tocco di eleganza mentre le protezioni in plastica e le barre al tetto sottolineano il suo carattere SUV.

All’interno, il 2008 offre un’esperienza di guida unica grazie al Peugeot i-Cockpit, un’innovativa disposizione degli elementi di controllo e del display che favorisce un’interazione intuitiva tra conducente e veicolo. Il volante compatto, il quadro strumenti digitale con display a colori e il display touch centrale per il sistema di infotainment offrono un’esperienza di guida immersiva e personalizzabile.

Il veicolo è disponibile al momento con due motorizzazioni, una a benzina e l’altra elettrica. L’unico motore a combustione interna disponibile al momento è il PureTech 130 con cambio automatico EAT8 a 8 marce.

Per chi cerca una soluzione più sostenibile c’è il Peugeot e-2008 100% elettrico. Equipaggiato con un motore elettrico da 136 CV e una batteria che offre un’autonomia di 345 km nel ciclo WLTP con una sola carica.

Propone diversi sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza

Il Peugeot 2008 è dotato di una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza, tra cui il cruise control adattivo, la frenata automatica d’emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, l’avviso di cambio involontario di corsia e il monitoraggio dell’angolo cieco. Queste tecnologie avanzate contribuiscono a migliorare la sicurezza dei passeggeri e a ridurre il rischio di incidenti.

Inoltre, il SUV compatto offre numerose funzionalità di infotainment e connettività, come il supporto per Apple CarPlay e Android Auto, il navigatore GPS 3D connesso e la funzione Mirror Screen, che consente di replicare lo schermo dello smartphone sul display del veicolo.

In Italia, la versione termica viene proposta negli allestimenti Active Pack, Allure Pack e GT, con prezzi a partire da 22.570 euro (o 144 euro al mese sfruttando il finanziamento). Gli stessi allestimenti sono previsti per la versione full electric.