Peugeot 2008 Sport Concept: la versione più estrema del crossover

Peugeot ha approfittato dell’apertura del salone dell’auto a Bangkok, in Thailandia, per svelare la Peugeot 2008 Sport Concept. Il SUV urbano del Leone viene rivisto nei colori nello stile della gamma PSE, con un body kit davvero impressionante. Peugeot è presente in quel paese da alcuni anni e dunque la sua divisione locale ha deciso di essere presente al 44esimo motor show di Bangkok, dove sono stati esposti parte della gamma, ma anche un nuovo concept basato sulla 2008.

A bangkok mostrata la nuova Peugeot 2008 Sport Concept

Peugeot 2008 Sport Concept si caratterizza per la presenza di una notevole quantità di aggiunte alla carrozzeria che hanno reso l’auto notevolmente più aerodinamica. Il colore principale della Sport Concept è il grigio scuro contrastato dai riflessi verde brillante, che richiamano lo schema della 508 PSE. La Peugeot 2008 Sport Concept mostra passaruota arrotondati ridisegnati per avere linee di carattere più nitide e prominenti, mentre la carrozzeria allargata fa spazio anche a prese d’aria e nuovi passaruota anteriori e posteriori. Per questa vettura è stato realizzato un muso più sporgente, dove i bordi agli angoli anteriori ora corrono paralleli alle guide luminose che estrapolano dalla firma DRL a tre artigli.

La carrozzeria allargata nel complesso significa che le porte posteriori sono state rimodellate per incontrare le linee dei passaruota posteriori, anche se le attuali linee dei pannelli suggeriscono che le porte posteriori potrebbero ancora aprirsi. Altre modifiche importanti sono presenti nella parte posteriore della Peugeot 2008 Sport Concept, dove notiamo la presenza di una grande ala in cima al portellone e un ulteriore lavoro aerodinamico porta un paio di prese d’aria posteriori che si inarcano fino a incontrare le estremità del diffusore posteriore. Infine concludiamo dicendo che difficilmente si tratta di un concept ufficiale di Peugeot, ma molto più probabilmente è opera della divisione locale o di qualche tuner.