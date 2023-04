Abarth premiato nel concorso Best Brands in All Classes

Continua la striscia vincente di Abarth nella competizione “Best Brands in All Classes”. Nell’edizione in corso del sondaggio annuale condotto da Auto Bild, i lettori hanno votato il marchio con lo scorpione nello stemma come vincitore in termini di design, sia nella categoria delle utilitarie che come vincitore in tutte le classi. Per la stragrande maggioranza, circa l’87 per cento dei partecipanti, Abarth 595 e 695 sono le vetture più belle di questo segmento.

Abarth 595 e Abarth 695 sono al primo posto per l’87 per cento dei circa 42.000 partecipanti al sondaggio

“Grazie mille ai lettori di Auto Bild, che ancora una volta hanno votato Abarth come vincitrice del concorso ‘Migliori marche in tutte le classi’. Il design emozionale di Abarth 595 e Abarth 695 è estremamente apprezzato dagli appassionati di auto tedesche. Sono convinto che questo varrà anche per la nostra nuova 500e completamente elettrica in futuro”, ha commentato il capo della Germania di Stellanti, Lars Bialkowksi, sull’eccezionale risultato.

Circa 42.000 lettori di Auto Bild, dei quotidiani affiliati alla rivista e della sua offerta online hanno partecipato al sondaggio per i “Migliori marchi di tutte le classi 2022/2023”. Hanno espresso il loro verdetto su un totale di 37 marchi automobilistici in 14 categorie. I criteri decisivi sono stati qualità, design e prezzo/prestazioni premiando Abarth.

In passato, la casa dello scorpione è stata regolarmente tra i vincitori del concorso “Migliori marche in tutte le classi”. A seconda della rispettiva gamma di modelli, i lettori di Auto Bild hanno votato il marchio Abarth come numero 1 personale in diverse categorie. Ricordiamo infine che nei giorni scorsi anche Alfa Romeo e Fiat hanno ottenuto premi in questo importante concorso che si tiene ogni anno in Germania.