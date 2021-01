Ecco come si rinnova la gamma dell’Abarth 595

Non mancano le novità di inizio anno in casa Abarth. È stata infatti presentata la rinnovata gamma della Abarth 595, ovvero la principale icona dello Scorpione dei nostri giorni. Sono quattro le versioni della gamma rinnovata: 595, Turismo, Competizione ed Esseesse. Tutte presentano colori rinnovati, modifiche allo stile, nuove tecnologie e materiali rinnovati.

Luca Napolitano, Head of Fiat, Lancia & Abarth Brands EMEA, ha ammesso che quella di “Abarth 595 è una storia di successo con un’anima che ha conquistato, e continua a coinvolgere, migliaia di appassionati nel mondo, e che ha creato intorno al marchio dello Scorpione una community unica nel panorama automotive di cui andiamo estremamente fieri. Nel 2020 appena concluso, il trend positivo è continuato, la market share è cresciuta di quasi il 50% rispetto allo scorso anno, un successo legato alla personalità di questa piccola supercar e alla passione di tanti fan. Una piccola supercar in grado di regalare grandi emozioni in strada come in pista. I suoi segreti sono tanti: le prestazioni “esplosive”, il sound dello scarico, il suo stile irreverente e giocoso, ma ricco di stile e personalità e, chiaramente, il piacere di guida. Oggi presentiamo la nuova gamma della 595, completamente rinnovata, che rende ancora più attuali e distintive le 595 e che i nostri clienti, sia quelli più attenti allo stile sia quelli che non possono fare a meno delle performance, sono sicuro apprezzeranno per le nuove soluzioni adottate, per tutti quei dettagli che fanno di un’Abarth un gioiello da collezionare. Iniziamo l’anno con quattro novità importanti che ci fanno guardare al 2021 con grande positività”.

Ecco le quattro varianti presenti nella nuova gamma

Le quattro varianti della nuova gamma Abarth 595 sono chiaramente caratterizzate da elementi capaci di sottolineare sportività e coniugare le prestazioni della piccola sportiva. I livelli di potenza offerti sono essenzialmente tre: 145, 165 e 180 cavalli, rispondenti alle specifiche Euro 6D Final.

La variante di approdo è rappresentata dall’allestimento 595 che offre di serie già tutte quelle dotazioni utili a godersi una vera Abarth, a cominciare dal selettore Sport Mode denominato ora Scorpion Mode. Permette infatti di intervenire sull’erogazione della coppia ma anche sulla taratura del servosterzo, quindi sulla risposta del motore e dell’acceleratore. C’è quindi la radio con schermo da 7” touch screen mentre su richiesta è disponibile la predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto. L’impianto frenante è Abarth, in grado di offrire la massima sicurezza grazie a dischi anteriori ventilati da 284 mm e posteriori da 240 mm.

Rinnovate anche le 595 Turismo e Competizione sia dal punto di vista tecnico che da quello strettamente legato allo stile, nel segno della personalizzazione. La 595 Turismo appare fortemente legata ai valori di stile e comfort di bordo tipici delle granturismo italiane appare quindi dedicata a coloro che amano distinguersi senza rinunciare al dinamismo.

La Competizione, invece, si rivolge agli amanti delle prestazioni e della sportività senza compromessi ovvero a coloro che desiderano divertirsi in strada come in pista. La 595 Turismo presenta infatti interni rinnovati, con esclusivi sedili in pelle con finiture inedite, che offrono la possibilità di scegliere tra diverse varianti di colori, tra cui il nuovo Helmet Brown.

Rimanendo in tema di colori la grande novità della 595 Competizione riguarda invece un nuovo Blu Rally, un colore opaco ispirato alla Fiat 131 Abarth Rally degli anni Settanta, mentre di ispirazione Lancia Delta Rally Integrale sono i nuovi cerchi in lega da 17 pollici. A rendere la livrea ancora più sportiva e dinamica ci pensa anche il body kit in tinta disponibile in abbinamento al nuovo colore Blu Rally o al Nero Scorpione. All’interno, oltre al selettore Scorpion Mode la plancia può essere realizzata in Alcantara, ma ci sono anche nuovi sedili in pelle e il pomello del cambio in carbonio.

Per la versione top di gamma, la 595 Esseesse, vengono previsti nuovi terminali in titanio per l’interessante impianto di scarico Akrapovic. Tutti i modelli sono dotati di serie dei fari poliellittici e luci diurne a LED. A richiesta si possono avere i fari allo Xenon. Il volante presenta il classico taglio in basso con mirino, ed è stato studiato per essere più efficace nella guida sportiva. Bianca l’illuminazione del manometro per agevolare la lettura.

Unico motore dal piglio sportivo

Il motore adottato è unico per tutti gli allestimenti. Si tratta infatti del 1.4 T-jet che equipaggia anche le monoposto di Formula 4 del campionato italiano e tedesco. Si hanno però a disposizione tre diversi livelli di potenza: la 595 dispone infatti di 145 cavalli che diventano 165 sulla Tursmo e 180 sulla Competizione e Esseesse.

Sia sulla Competizione che sulla Esseesse viene adoperata una turbina Garrett GT1446, il differenziale autobloccante meccanico, penze freni Brembo fisse in alluminio e ammortizzatori Koni FSD. Il cambio è di tipo meccanico su tutte le varianti, ma si può avere su richiesta il robotizzato Abarth dotato anche di palette dietro al volante.

Il sistema multimediale prevede l’introduzione dello Uconnect con schermo da 7 pollici, radio digitale DAB con predisposizione Apple CarPlay e Android Auto e navigatore satellitare. Rinnovate anche le schermate di avvio e spegnimento. Disponibile anche l’impianto audio BeatsAudio sviluppato in collaborazione con Beats by Dr. Dre: ha una potenza complessiva di 480 Watt e dispone di un amplificatore digitale a 8 canali che integra un avanzato algoritmo di equalizzazione in grado di ricreare l’intero spettro sonoro che un artista sperimenta durante le registrazioni in studio. Il sistema si compone di due tweeter a cupola posizionati nei montanti anteriori, due midwoofer da 165 mm nelle portiere anteriori, due fullrange da 165 mm nei fianchetti posteriori e un subwoofer da 200 mm posizionato al centro nel vano della ruota di scorta all’interno del bagagliaio. La nuova gamma della Abarth 595 viene lanciata tramite la campagna di comunicazione “Tuned to your style”. Si può già ordinare con prezzi a partire da 21.200 euro per la 595, 26.700 euro per la Turismo, 28.500 euro per la competizione e 31.100 euro per la Esseesse.

