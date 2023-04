Chrysler 300: la sua erede mostrata ai rivenditori di Stellantis

La Chrysler 300 nella sua versione finale ha iniziato a raggiungere i clienti, segnando la fine di un capitolo per la leggendaria casa automobilistica di Detroit. Con la 300C che probabilmente è l’ultima berlina con motore HEMI, arriva anche la fine per qualsiasi nuovo veicolo con motore a combustione interna (ICE) del marchio. Mentre la Pacifica continuerà nella sua forma attuale per qualche altro anno, la 300C è l’ultimo nuovo modello con motore ICE mentre Chrysler si orienta verso una gamma completamente elettrica entro il 2028.

Ai rivenditori americani Stellantis avrebbe mostrato anche l’erede di Chrysler 300

Sebbene Chrysler abbia svelato il suo Airflow Concept, un crossover a cinque posti costruito sulla nuova piattaforma STLA Large, la società non ha rilasciato alcuna informazione ufficiale sui prodotti in arrivo. Tuttavia, secondo le nostre fonti, Airflow dovrebbe entrare a far parte della gamma Chrysler alla fine del 2024 come modello 2025. Sarà prodotto nello stabilimento di assemblaggio Stellantis a Windsor in Ontario, insieme alla nuova Dodge Charger Daytona. Al suo rilascio, l’Airflow competerà direttamente con veicoli elettrici come Chevrolet Blazer EV e Ford Mustang Mach-E.

Durante il recente incontro con i rivenditori a Las Vegas, Stellantis ha presentato un’anteprima dei suoi prossimi prodotti ai suoi rivenditori in un ambiente sicuro e privo di componenti elettronici. Tra i prodotti in mostra c’era una nuova berlina elettrica erede di Chrysler 300. Secondo diverse fonti dei concessionari, l’imminente berlina elettrica Chrysler ricorda le immagini mostrate durante la presentazione dell’EV Day 2021 di Stellantis. La presentazione mostrava le sagome di un’elegante berlina simile a un coupé fastback con i loghi Chrysler sulle ruote.

I partecipanti hanno riferito che l’imminente erede di Chrysler 300 condivide dimensioni e design a due volumi simili a quelli dell’imminente Charger Daytona BEV. Sebbene i dettagli sul veicolo fossero limitati, i presenti hanno notato che il layout della berlina ricorda il nuovo Charger.

Nel gennaio 2022, l’amministratore delegato di Chrysler Christine Feuell ha dichiarato in un’intervista ad Automotive News che la casa automobilistica avrebbe introdotto un nuovo veicolo completamente ridisegnato per sostituire la Chrysler 300. Sebbene non sia chiaro se questa nuova berlina sia il successore della 300, Chrysler potrebbe continuare offrendo una berlina nella sua gamma per competere con rivali come Tesla Model S, BMW i7 e Mercedes EQS.