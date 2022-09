Chrysler 300C 2023: svelata l’ultima versione dell’iconico modello

Chrysler ha deciso di commemorare i quasi 70 anni di storia della 300 con la Chrysler 300C 2023 con motore Hemi V8 da 6.4 litri da 492 CV. La 300C 2023 è stata presentata ieri sera vicino alla statua Spirit of Detroit nel centro di Detroit, alla vigilia del giorno dei media per il Salone di Detroit 2022 (North American International Auto Show – NAIAS).

La nuova berlina del marchio americano rende omaggio alla Chrysler 300 e alla fine di un’era: la produzione dell’auto, infatti, terminerà dopo il model year 2023. Introdotta per la prima volta nel 1955 e rinata nel 2005, questo modello rappresenta da decenni il lusso e le prestazioni americane.

Chrysler 300C 2023: la grande berlina saluta il mercato con una versione commemorativa

Chris Feuell, CEO di Chrysler, ha detto che il brand sta celebrando la Chrysler 300 ed è un’eredità iconica nel settore automobilistico. La vettura ha cambiato l’industria automobilistica in tanti modi e l’azienda porterà avanti quello spirito di ingegno mentre trasforma Chrysler in un marchio completamente elettrificato e proponendo esperienze rivoluzionarie per i clienti.

La Chrysler 300C 2023 onora il modello 300 con una produzione speciale e limitata a sole 2000 unità, che saranno offerte solo negli Stati Uniti e altre 200 disponibili in Canada.

Il motore Hemi V8 da 6.4 litri rende la versione finale della grande e audace berlina americana ancora più interessante, generando 492 CV e 644 Nm di coppia massima e permettendoli di impiegare soli 4,3 secondi nello scatto da 0 a 96 km/h. La 300C 2023 può coprire il quarto di miglio in 12,4 secondi e raggiungere una velocità massima di 257 km/h.

Il propulsore aspirato 392ci è abbinato alla trasmissione TorqueFlite a 8 velocità, che ottimizza il risparmio di carburante offrendo al contempo le massime prestazioni con turni di 160 millisecondi. Ulteriori caratteristiche prestazionali includono impianto frenante Brembo a quattro pistoncini con pinze rosse, un differenziale a slittamento limitato 3.09, delle sospensioni con smorzamento attivo e dei terminali di scarico neri e arrotondati che offrono un suono muscoloso.

Una nuova versione del badge 300C tricolore veste l’esterno della griglia e del cofano posteriore mentre lateralmente spiccano dei cerchi forgiati da 20 x 9” con pneumatici all-season ad alte prestazioni.

L’esterno presenta inserti cromati neri sulla griglia e sulla zona inferiore, oltre a cornici nere dei fari anteriori e dei fanali posteriori. Per la 300C 2023 sono disponibili tre colori esterni: Gloss Black, Velvet Red e Bright White.

L’abitacolo

Passando all’abitacolo, i sedili anteriori in pelle Laguna nera sono goffrati con il nuovo logo 300C e ulteriormente accentuati con esclusive cuciture argentate. Queste ultime sono presenti anche sulle portiere e sul cruscotto in pelle, con tocchi in fibra di carbonio e Piano Black sulle cornici interne.

La nuova Chrysler 300C propone un impianto audio Harman/Kardon composto da 19 altoparlanti e il sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici, oltre ad Android Auto e Apple CarPlay di serie.

L’Advanced Brake Assist, il Lane Departure Warning Plus e il Full Speed ​​Collision Warning Plus sono solo alcune delle caratteristiche di sicurezza proposte di serie mentre le caratteristiche di comfort includono un volante riscaldato e dei sedili anteriori riscaldati e ventilati.

La Chrysler 300C 2023 parte da 55.000 dollari (55.062 euro) negli USA. Le prenotazioni per gli ordini sono ora disponibili sul sito Web dedicato, attraverso un processo che prevede tre semplici passaggi: selezionare un colore esterno, scegliere la concessionaria preferita e versare il deposito.

I punti salienti della storia del modello

Con un passato che include modelli rivoluzionari del 1955 e del 2005, la Chrysler 300 rappresenta stile, raffinatezza e prestazioni da quasi 70 anni. I punti salienti della grande berlina americana son:

Anni ‘50

Nel 1955 viene introdotta la Chrysler 300. Il cofano motore nasconde un Hemi V8 da 304 CV. È l’auto full-size più potente del mondo. Inoltre, la nuova Chrysler 300 domina la NASCAR.

La portabandiera di Chrysler del 1957, la 300C, è dotata di un Hemi 392ci da 380 CV.

La Chrysler 300D stabilisce un record di velocità su terra a Bonneville nel 1958 a 251,68 km/h

Nel 1959 arriva la Chrysler 300E

Anni ‘60

Chrysler 300F, 300G e 300H debuttano rispettivamente nel 1960, 1961 e 1962

Il marchio di Stellantis continua a produrre “stile e velocità” con la 300J

Nel 1964 debutta la 300K

Chrysler emette l’ultima delle sue 300 auto della serie di lettere, la 300L, nel 1965.

Continua la produzione della serie 300S

Anni ‘90

Il nome 300 ritorna nella gamma di Chrysler nel 1999 con l’introduzione della 300M, che è stata nominata Auto dell’anno da MotorTrend nel 1999

Anni 2000

L’introduzione della serie Chrysler 300 nel 2005 segna un ritorno alla trazione posteriore e include il modello 300C con motore HEMI da 5.7 litri con 350 CV.

La nuova 300 è stata nominata Auto dell’anno da MotorTrend

Aggiungendo ancora più prestazioni, la Chrysler 300C SRT8 da 431 CV è dotata di un motore Hemi da 6.1 litri ed è in grado di accelerare da 0 a 96 km/h nel range dei 5 secondi

Ulteriori modelli nell’arco dei model year dal 2005 al 2010 includono versioni a trazione integrale, 300S oscurate, le 300C Touring e 300C SRT8 (al di fuori del Nord America)

Anni 2010

La Chrysler 300 SRT 2014 è dotata di un Hemi V8 da 6.4 litri e fornisce 477 CV e 637 Nm di coppia

Chrysler presenta la nuova Chrysler 300 nel 2015, portando lo stile audace e la raffinatezza della targa a nuovi livelli

Anni 2020

La Chrysler 300C 2023, alimentata dal motore Hemi da 6.4 litri da 492 CV, rende omaggio alla vettura e alla fine di un’era: la produzione terminerà dopo il model year 2023