Ferrari SF90 VS: incontro ravvicinato | Video

Si avvicina il debutto della Ferrari SF90 VS, le cui lettere finali stanno per Versione Speciale. Questa dovrebbe essere la sigla del modello, il cui codice di progetto è F173VS, ma non si possono escludere altre scelte. Sempre più frequenti le uscite dei muletti di sviluppo, che si intrecciano con quelle della futura hypercar destinata a prendere il posto della Ferrari LaFerrari. Saranno le due “rosse” più potenti e prestazionali di sempre, anche se andranno ad occupare spazi diversi nella gamma del “cavallino rampante”. Gli appassionati vivono con entusiasmo l’attesa del loro arrivo, che consegnerà emozioni stellari.

Qui ci occupiamo della Ferrari SF90 VS, immortalata dal solito Varryx, cui non sfugge nulla di quello che accade nella terra dei motori. Il suo nuovo video consente di dare uno sguardo ravvicinato alla prossima creatura del marchio più noto dell’universo automobilistico. Questa vettura sarà la versione estrema della SF90 Stradale, un po’ come la 812 Competizione lo è della 812 Superfast. Prima ancora ci sono stati gli esempi della 360 Challenge Stradale, della 430 Scuderia, della 458 Speciale, della 488 Pista. Ovviamente, nel caso della Ferrari SF90 VS il livello delle performance sarà molto più alto.

Non sappiamo ancora molto della vettura, il cui sbarco in società è previsto per metà dell’anno, ma visti i 1000 cavalli dell’auto di partenza, non si fatica a immaginare un quadro dinamico stellare. Anche perché, in questo caso, ci saranno più potenza, più leggerezza, più finezza caratteriale, più deportanza. L’attenzione prestata all’aerodinamica si evince dalla presenza del cosiddetto s-duct fontale e del vistoso alettone posteriore a tutta larghezza, che mancava all’appello dai tempi della mitica F50.

La coda sembra più lunga ed anche il trattamento del cofano motore sembra differente rispetto all’auto standard, nonostante le camuffature impediscano alla vista di cogliere i dettagli grafici della composizione. Con questo allestimento, la Ferrari cercherà di avvicinare ancora di più ai bolidi da corsa la sua vettura “di serie” più veloce, in un quadro che dovrebbe mettere a proprio agio chi sta al volante. Si può ipotizzare un migliore trattamento degli aspetti sonori, che sulle SF90 Stradale e Spider pagano dazio ai modelli V12 e, addirittura, alla stessa 296 a 6 cilindri. Ecco a voi il video. Buona visione!