Nuova Lancia Delta: non ci sarà nessun nostalgico revival

Come riporta Matteo Volpe di Passione Auto Italiane con il ritorno sul mercato della nuova Lancia Delta nel 2028 non ci sarà nessun nostalgico revival per il marchio Lancia. Sebbene il numero uno della casa piemontese, l’amministratore delegato Luca Napolitano abbia dichiarato in passato che la nuova generazione di Delta sarà fedele a se stessa questo ovviamente non significherà che si tratterà di una sorta di restomod del celebre modello.

Nel 2028 arriva la nuova Lancia Delta

La nuova Lancia Delta riprenderà certamente alcuni dettagli dei vecchi modelli ma si tratterà di una reintepretazione in chiave moderna. L’auto dunque avrà in se molti elementi visti con il concept Lancia Pu+Ra HPE che del resto come anticipato dallo stesso Luca Napolitano rappresenta una sorta di manifesto di quello che sarà il futuro di Lancia con le nuove auto già annunciate.

La nuova Lancia Delta sorgerà su piattaforma STLA Medium di Stellantis molto probabilmente sarà prodotta in Italia e arriverà sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. L’auto sarà lunga circa 4,4 m e punterà su sportività e prestazioni interessanti. Questa vettura disporrà di una batteria tra 87 e 104 kWh e di conseguenza la sua autonomia dovrebbe arrivare fino a 700 km nella sua versione top di gamma.

Sembra inoltre molto probabile che sarà presente in gamma anche una versione HF che sappiamo tornerà nella gamma di Lancia a partire dal 2025 quando debutterà la nuova Lancia Ypsilon HF. maggiori dettagli sulla nuova Delta arriveranno di sicuro nei prossimi anni. Non escludiamo che il brand premium di Stellantis tra qualche anno per tenere alta l’attenzione possa più avanti anticipare con una concept car quello che sarà l’aspetto della futura Delta.