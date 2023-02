Nuova Lancia Delta: ecco perchè il suo debutto è così importante

Nei prossimi anni Lancia tornerà finalmente protagonista nel mondo dei motori dopo anni di silenzio con il lancio di tre nuove auto. La prima ad arrivare sarà la nuova Lancia Ypsilon nel 2024, nel 2026 sarà la volta di un nuovo crossover di 4,6 m e poi nel 2028 toccherà alla nuova Lancia Delta.

Ecco perchè la nuova Lancia Delta è una vettura fondamentale

A proposito della nuova Lancia Delta, questo sarà un modello molto importante per determinare il futuro del marchio italiano che ha 10 anni di tempo per dimostrare di meritare gli investimenti di Stellantis. La vettura arriverà sul mercato quando già il rilancio di Lancia dovrebbe essere iniziato con il ritorno in Europa del marchio che avverrà nel 2024 con la futura generazione di Ypsilon. Poi la situazione del brand sarà ancora più definita una volta che arriverà sul mercato anche il nuovo crossover che sarà prodotto a Melfi su piattaforma STLA Medium. Questa auto dovrebbe essere quella che garantirà il maggior numero di immatricolazioni alla casa automobilistica piemontese.

Ma come dicevamo poc’anzi un ruolo molto importante lo avrà anche la nuova Lancia Delta. Questa vettura, come anticipato dal numero uno di Lancia, L’amministratore delegato Luca Napolitano sarà un’auto fedele a se stessa. Dunque non ci saranno stravolgimenti di design rispetto al suo celebre antenato. Questo significa che la vettura avrà un design sportivo, geometrico e muscolare. Questa auto inoltre è importante anche perché potrebbe segnare il ritorno di Lancia nel motorsport. Sebbene non sia ancora sicuro al 100 per cento i vertici di Stellantis e di Lancia ci starebbero seriamente pensando.

Con questa auto ci potrebbe anche essere il ritorno della sigla HF che comunque potrebbe trovare spazio anche nelle altre due auto che Lancia farà debuttare nei prossimi anni. Secondo indiscrezioni il lancio di questo modello sarà preceduto un paio di anni prima da una concept car che mostrerà a grandi linee quello che sarà l’aspetto di questa auto che siamo sicuri farà sognare i numerosi fan che Lancia ancora adesso ha nonostante il brand sia stato molto trascurato negli scorsi anni dall’ex gruppo Fiat Chrysler Automobiles.

Nuova Lancia Delta

L’auto avrà il compito di tornare a far sognare i fan di Lancia conquistando nuovi clienti che fino ad ora sono rimasti lontani dalle auto del marchio italiano. A livello di prestazioni questa vettura sarà all’altezza della sua fama grazie ai motori e alle tecnologie messe a disposizione dal gruppo Stellantis. Vedremo dunque a proposito della nuova Lancia Delta che novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi.