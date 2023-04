Nuova Citroën C3 Aircross: prima immagine ufficiale

Citroën ha rilasciato la prima immagine ufficiale del nuovo SUV compatto con spazio per sette passeggeri che ha sviluppato per i mercati indiano e sudamericano. E, in più, ha confermato il suo nome: si chiamerà Nuova Citroen C3 Aircross, nome già utilizzato dal brand. La foto della nuova vettura della casa francese mostra che avrà gli stessi fari della C3, modello con cui condivide pianale, motore e numerosi componenti.

La presentazione in Brasile e in India avverrà il prossimo giovedì 27 aprile. La presentazione condivisa non è illogica, perché il modello del marchio francese di Stellantis è stato scoperto in diverse occasioni effettuando test di sviluppo sia in America latina che in India. Il suo lancio nel mercato locale dipenderà in gran parte dalle quote di importazione che Citroën ottiene, in un quadro di forti restrizioni che hanno portato le case automobilistiche a sospendere diversi lanci.

Le versioni entry-level potrebbero avere un motore a benzina Firefly da 1,3 litri con 99 cavalli. Il top di gamma, invece, avrebbe un motore 1.0 turbo benzina da 125 cavalli. Il nuovo SUV appartiene al progetto C-Cubed, il cui primo modello era la nuova generazione della C3, già disponibile nel mercato argentino. Entrambi i modelli avranno caratteristiche simili, inclusa la piattaforma modulare CMP.

Il veicolo sarà caratterizzato da un touchscreen in stile fluttuante nella console centrale, con comandi del climatizzatore su manopole fisiche circolari e vano portaoggetti sottostante. Un’unità cacciata ha un rivestimento in tessuto sui sedili. Anche il futuro SUV a sette posti d Citroën in fase di sviluppo in Brasile e India presenterà, come la nuova C3, un’alternativa completamente elettrica. Inizialmente sarà disponibile nel mercato asiatico.

Laurent Barria, direttore marketing e comunicazione della casa automobilistica francese, ha confermato l’opzione a emissioni zero per Autocar e ha anche commentato che il modello sarà orientato verso “l’accessibilità alla mobilità elettrica”. Il SUV a sette posti condividerà la piattaforma modulare CMP con la berlina, che ha già ricevuto la ë-C3, la sua alternativa a emissioni zero con un motore che eroga 57 cavalli e 143 Nm di coppia insieme alla trazione anteriore. Non è noto se il SUV utilizzerà lo stesso sistema.

Nella C3, la motorizzazione elettrificata consente un’accelerazione da fermo a 60 km/h in 6,8 secondi, oltre a raggiungere una velocità massima di 107 km/h, nettamente inferiore a quella di un veicolo a combustione. Il motore è alimentato da una batteria agli ioni di litio posta sotto la scocca e con una capacità di 29,2 kWh che consente un’autonomia fino a 320 chilometri con ogni ricarica, effettuabile a casa (si passa dal 10% al 100% in 10,5 ore) o velocemente in soli 57 minuti (dal 10% all’80%).