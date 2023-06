Citroën C3 celebra i suoi primi 20 anni in Brasile

La Citroën C3 arrivò in Brasile 20 anni fa per iniziare una storia incredibile. Il modello di maggior successo della casa automobilistica francese nella regione festeggia quest’anno il suo 20° anniversario con il successo della sua nuova generazione, progettata per soddisfare l’esigente consumatore brasiliano e che beneficia di tutta l’esperienza di Citroën nella regione.

Dal suo debutto sul mercato nel maggio 2003, la C3 è stata prodotta nello stabilimento di Porto Real (Rio de Janeiro). La fabbrica di Stellantis è responsabile della fornitura della nuova C3 a diversi paesi del Sud America. In tutti questi anni, questa vettura ha sempre tenuto il passo con le richieste del mercato, diventando rapidamente un modello desiderato da centinaia di migliaia di clienti in tutto il continente.

Nuova Citroën C3 interni

Citroën C3: l’iconico modello festeggia quest’anno il suo 20° anniversario in Brasile

Per commemorare questa data, il brand francese ha deciso di rivelare 20 curiosità e caratteristiche che hanno permesso alla nuova Citroën C3 di consolidarsi sul mercato come alternativa unica per accessibilità, design e robustezza.

La prima curiosità non poteva essere altro che l’attitudine da SUV della nuova C3. E questo non si riferisce solo al suo stile audace. Le sue sospensioni aggiungono comfort e stabilità e offrono caratteristiche uniche nel segmento: ci sono 18 cm di altezza da terra, 23° di angolo di entrata e 39° di angolo di uscita. Ciò significa maggiore tranquillità nel superare i tipici ostacoli urbani.

Il sistema di infotainment Citroën Connect con display touch da 10 pollici è già diventato sinonimo della nuova generazione. Lodato dalla critica e dai consumatori, questo infotainment con grande schermo unisce un’interfaccia intuitiva, una risposta rapida e l’integrazione completamente wireless di Android Auto e Apple CarPlay.

In aggiunta, è collegato a un efficiente impianto audio con sei altoparlanti. Il pacchetto infotainment si completa con l’opzione di un massimo di tre porte USB, di cui due rivolte verso la seconda fila di sedili.

Tutto questo è integrato in un pacchetto conveniente, dal momento dell’acquisto al suo utilizzo. La manutenzione della nuova Citroën C3 costa meno di 2 R$ al giorno per i primi tre anni. E il valore delle prime 10 revisioni è disponibile sul sito di Citroën, evitando sorprese e consentendo al proprietario di pianificare in anticipo.

Anche il suo paniere di ricambi ha prezzi competitivi. Sono accessibili sia i componenti della manutenzione periodica che quelli che devono essere cambiati dopo eventi imprevisti. Il design intelligente della nuova C3 riduce anche il numero di oggetti colpiti in caso di collisioni minori, semplificando le riparazioni e rendendo l’assicurazione più conveniente.

Una gamma di motori moderni conferisce alla C3 di ultima generazione ancora più efficienza, con un consumo di carburante fino a 14,1 km/l nelle versioni 1.0, con grado A nel Programma Brasiliano di Etichettatura dei Veicoli (PBEV). Ciò consente al modello di avere un’autonomia di oltre 660 km con un pieno e senza fare rifornimento.

A proposito di motore, i propulsori della nuova C3 sono progettati per semplificare la manutenzione e renderla sempre accessibile. Il Firefly da 1 litro, ad esempio, propone una fornitura di parti di ricambio periodici che è stata progettata per rendere le revisioni ancora più veloci ed espandere la disponibilità del modello ai suoi proprietari.

Questa efficacia e accessibilità sono state possibili grazie alla vasta esperienza di Citroën e Stellantis in Brasile. La nuova C3 beneficia della sinergia del più grande gruppo automobilistico del paese e dal suo lancio ha oltre il 70% di componenti nazionalizzati, generando ancora più posti di lavoro nella catena automobilistica brasiliana.

Alla base c’è una versione innovativa della piattaforma CMP

Alla base di tutte queste virtù e curiosità c’è la variante innovativa della piattaforma CMP, che ha debuttato a Porto Real (RJ) proprio con questa auto. Moderno, leggero e versatile, il pianale permette lo sviluppo di diversi modelli sulla stessa architettura e sarà presente anche nella nuova C3 Aircross.

La nona curiosità che riguarda la C3 è direttamente legata ai paesi che, insieme al Brasile, commercializzano il modello nella regione. Argentina, Uruguay, Paraguay, Cile, Colombia, Perù, Repubblica Dominicana e Costa Rica hanno attualmente il modello nella loro gamma di prodotti Citroën.

Su questa base, la nuova vettura offre un abitacolo ampio e spazioso, con una posizione di guida elevata e comfort per tutte le persone e per i loro bagagli. Il suo bagagliaio da 315 litri è il più capiente del segmento ed è stato pensato per accogliere le più diverse tipologie di valigie e altri oggetti.

A volte la convenienza sta in oggetti così discreti da poter passare inosservati. È il caso dell’apertura elettrica del portellone posteriore, di serie su tutte le versioni. Il comfort continua negli alzacristalli elettrici con chiusura one touch e protezione antipizzicamento.

Ogni nuova Citroën C3 è dotata di serie di aria condizionata e sterzo elettrico, ma anche questi elementi così necessari e richiesti dai clienti sono speciali nel modello. Il peso del volante varia a seconda dell’utilizzo della vettura, diventando leggero durante le manovre e fermo alle alte velocità, ottimizzando il controllo del veicolo in ogni condizione.

Il climatizzatore è stato studiato per superare anche le estati più calde e garantire il comfort anche nelle giornate invernali più fredde. Dopotutto, il Brasile ha climi diversi in un paese e la nuova C3 dovrebbe essere comoda e piacevole in ognuno di essi.

L’innovazione e lo stile del veicolo si trova nei minimi dettagli. È stata una delle prime vetture nazionali a dotarsi di luci diurne a LED che, in questa generazione, formano l’iconica V orizzontale presente sui modelli Citroën. La gestione delle luci diurne è intelligente e si adatta alle condizioni in cui si trova il veicolo in quel momento.

C’è anche il controllo della trazione e della stabilità di serie

Ogni nuova C3 è dotata di serie di controllo della stabilità e della trazione. C’è anche l’assistente alla partenza in salita. Quando ci si ferma in salita, la caratteristica mantiene ferma la vettura per alcuni secondi dopo che si viene tolto il piede dal freno, permettendo di scendere con tranquillità e senza il rischio che la vettura vada all’indietro. L’assistente lavora anche in discesa, quando è inserita la retromarcia, semplificando le manovre su strade inclinate.

Uno sguardo più attento permette di notare che ogni nuova C3 monta efficienti pneumatici 195/65 R15. Questa misura offre ancora più comfort al guidatore e ai passeggeri, in quanto aumenta l’assorbimento degli urti insieme a una sospensione efficiente e piacevole. Inoltre, il profilo più alto delle mescole aiuta a proteggere i cerchi da un minimo contatto con il marciapiede in fase di parcheggio.

La nuova generazione dell’iconica vettura ha un look che colpisce, ma si può aggiungere un tocco di personalizzazione optando per la vernice bicolore. Questa caratteristica stilistica fa parte della storia della casa francese ed è offerta in tutta la gamma di auto del marchio in Brasile. La nuova C3 va oltre, essendo l’unico modello del segmento a proporre due colori per il tetto, bianco o nero.

Infine, per la nuova Citroën C3, Citroën offre una gamma di oltre 50 accessori, come pedali, illuminazione ambientale, coprisedili, reti portabagagli, cerchi in lega e adesivi per la carrozzeria per rendere ogni esemplare davvero unico.