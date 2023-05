Citroën ha ricevuto il premio per il miglior showroom online dalla rivista Automobilwoche. La giuria ha apprezzato la funzionalità e la facilità d’uso, nonché l’offerta e il finanziamento della casa automobilistica francese. Internet gioca un ruolo sempre più importante nella vendita di automobili. Solo pochi anni fa era difficile immaginare di acquistare un’auto online, oggi è facilmente possibile. Una delle aziende che ha sviluppato le vendite online è Citroën. Il marchio ha ricevuto il premio per il miglior negozio online.

“Citroën ha il miglior negozio online! Non solo lo diciamo noi, ma lo conferma anche la rivista di settore Automobilwoche. Alla cerimonia dei Triple A Awards di ieri a Monaco, abbiamo vinto nella categoria Vendite online! Siamo molto soddisfatti di questo prestigioso riconoscimento, in quanto dimostra che il business online si sta trasformando in un canale di vendita sempre più importante e anche il nostro Citroën Financing Store è riuscito a convincere le persone ad acquistare”, ha scritto un rappresentante Citroën in Germania.

“Il premio ci incoraggia ad espandere ulteriormente il nostro negozio online per offrire ai nostri clienti una gamma ancora più ampia di prodotti online. Questa è una realtà per i clienti Citroën da oltre un anno. In collaborazione con Stellantis Financial Services Germany, offriamo la possibilità di configurare individualmente i veicoli e il loro leasing online tramite il Financing Store. Il processo completamente digitale avviene con pochi clic sul sito Web e copre tutti i passaggi dalla configurazione, attraverso la selezione di termini di locazione variabili, fino alla conclusione del contratto. ha concluso il marchio.

Insomma dalla Germania un’altra bella soddisfazione per la casa automobilistica francese che nei prossimi anni punta ad essere protagonista sul mercato tra i marchi di Stellantis in Europa.