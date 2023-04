Stellantis Belvidere: Ram 1500 REV salverà la fabbrica?

Più di un mese fa, Stellantis ha deciso di stoppare definitivamente la sua fabbrica di Belvidere in Illinois, ma il sindacato United Auto Workers ha dichiarato in un comunicato che tale decisione “non reggerà”. All’epoca si sapeva poco altro, ma ora sembra che dopo tutto ci sia una luce alla fine del tunnel per la fabbrica di Belvidere. Secondo nuovi rapporti, lo stabilimento è tra le possibili sedi Stellantis per la produzione del Ram 1500 Rev.

Secondo indiscrezioni Ram 1500 REV potrebbe salvare lo stabilimento Stellantis Belvidere

Automotive News riassume i rapporti di diverse pubblicazioni e la conclusione sembra essere che lo stabilimento di Belvidere sarà in concorrenza con lo stabilimento di Stellantis a Sterling Heights, in Michigan, per la produzione del pickup elettrico. Come promemoria, durante il New York Auto Show all’inizio di questa settimana, la casa automobilistica ha confermato che intende costruire il Ram 1500 Rev negli Stati Uniti poiché “i pickup sono fondamentali per lo stile di vita degli Stati Uniti”.

Automotive News cita “fonti multiple e indipendenti con conoscenze di prima mano” secondo cui l’Illinois desidera ardentemente mantenere attivo e funzionante lo stabilimento di Belvidere e sta dando una spinta importante con colloqui quotidiani tra funzionari e Stellantis. Si ritiene che l’Illinois abbia un grande vantaggio con l’approvazione dell’Assemblea Generale da gennaio di quest’anno, che dà allo stato circa 400 milioni di dollari per attirare le case automobilistiche per la produzione di veicoli elettrici nello stato.

Poco dopo che Ram ha svelato il pickup elettrico, le prime voci si erano immediatamente rivolte allo stabilimento automobilistico di Detroit. Tuttavia, non c’è nulla di ufficiale proveniente da Stellantis – nemmeno piccoli accenni – il che significa che probabilmente una decisione non è stata ancora presa. Separatamente, i rapporti suggeriscono anche che l’Illinois è in competizione con altri stati per un altro importante impianto di produzione di veicoli elettrici, anche se al momento non si sa molto altro.