Ram 1500 REV ufficialmente presentato al Motor Show di New York

Stellantis ha rivelato mercoledì al New York International Auto Show maggiori dettagli e specifiche sul Ram 1500 REV del 2025, il suo primo pick-up completamente elettrico che sarà messo in vendita nel 2024, incluso un pacco batteria opzionale da 229 kWh con un’autonomia mirata di fino a 800 km. L’EV fa parte dell’offerta della società madre Stellantis di vendere 75 BEV a livello globale, con una specifica offensiva di prodotti per gli USA di oltre 25 BEV completamente nuovi entro la fine del decennio.

Stellantis ha rivelato al New York International Auto Show maggiori dettagli sul Ram 1500 REV

Gli acquirenti avranno molte scelte una volta che il Ram 1500 REV del 2025 arriverà sul mercato, inclusi cinque livelli di allestimento con uno nuovo chiamato Tungsten che si trova in cima alla gamma. Ma una scelta che promette di offrire un salto di peso e costo sarà la batteria. Gli acquirenti avranno due opzioni di batteria: un pacco batteria da 168 kWh con un’autonomia mirata fino a 563 km e l’aggiornamento opzionale al pacco batteria da 229 kWh con un’autonomia di 805 km.

Ram afferma che entrambe le opzioni di batteria possono aggiungere fino a 177 km di autonomia in circa 10 minuti con una ricarica rapida da 800 volt CC fino a 350 kW. Ram 1500 REV ha fatto il suo debutto il mese scorso in una pubblicità del Super Bowl e ha condiviso alcune specifiche e, naturalmente le prime immagini. Ora, il marchio sta rilasciando molti più dettagli, ad eccezione del prezzo.

Ram 1500 REV sarà costruito sulla nuova architettura body-on-frame STLA Frame progettata specificamente per veicoli elettrici full-size. Ram afferma che il gruppo propulsore del nuovo pickup elettrico sarà in grado di produrre 654 cavalli e 840 Nm di coppia che consentiranno al veicolo di viaggiare da 0 a 96 km/h in 4,4 secondi. Ram punta anche a un traino di 6.350 kg e una capacità di carico utile massima di 1.224 kg.

Ram, ovviamente, è incentrato sul fuoristrada e il REV non sarà diverso. Il Ram 1500 REV è dotato di due moduli di azionamento elettrico (EDM) da 250 kilowatt che combinano motore, cambio e inverter insieme alla capacità di trazione integrale. C’è un EDM sull’assale anteriore con una disconnessione automatica dell’estremità della ruota. Questo è importante perché consente alle ruote anteriori di girare liberamente in determinate condizioni, massimizzando l’efficienza. Un altro EDM da 250 kilowatt è posizionato sull’assale posteriore disponibile con differenziale posteriore a bloccaggio elettronico.

Il veicolo è inoltre dotato di molte altre funzionalità che mirano a sfruttare la carica della batteria. Il Ram 1500 REV offrirà la ricarica bidirezionale da veicolo a veicolo, da veicolo a casa e da veicolo a rete. Come per altre case automobilistiche, queste funzionalità sono commercializzate agli acquirenti desiderosi di alimentare strumenti e inviare energia a casa loro durante un blackout o come dice Ram “per poter organizzare un party o per fornire energia ad un campo o ad un cantiere”.