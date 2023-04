Alfa Romeo: giù le immatricolazioni negli USA, -27%

Alfa Romeo ha avuto un inizio molto positivo in Europa nel 2023. Infatti come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi in Italia ha triplicato le sue vendite. Inoltre le vendite sono raddoppiate in molti altri paesi d’Europa grazie in particolare al nuovo SUV Alfa Romeo Tonale. Tuttavia occorre registrare una contrazione delle vendite in Nord America per la casa automobilistica del Biscione.

Alfa Romeo: calano le vendite negli USA nel primo trimestre 2023

I risultati delle vendite del primo trimestre negli Stati Uniti recentemente annunciati dalla casa automobilistica milanese rivelano che il brand premium di Stellantis è riuscito a vendere 2.390 veicoli nei primi tre mesi dell’anno rispetto ai 3.291 venduti nel primo trimestre del 2022. Ciò rappresenta un calo del 27 per cento rispetto al 2022. Dei modelli venduti dal Biscione, 966 erano berline Giulia mentre 1.424 erano Stelvio. Fortunatamente per il marchio, l’imminente arrivo negli Stati Uniti del SUV Tonale dovrebbe contribuire ad aumentare questi numeri in maniera piuttosto netta.

In Canada, Alfa Romeo è riuscita a vendere solo 167 unità nel primo trimestre, di cui 44 Giulia e 123 Stelvio. Ciò rappresenta un calo del 15 per cento rispetto al primo trimestre del 2022. Nel frattempo, quest’anno in Messico sono stati venduti solo 9 nuovi veicoli Alfa Romeo, anche se questo è stato sufficiente a far raggiungere allo Stelvio un nuovo record di vendite a marzo.

Ricordiamo che Alfa Romeo Tonale negli USA arriverà nei prossimi mesi. Infatti gli ordini sono stati aperti a gennaio e le prime consegne dovrebbero avvenire a giugno. Tutti i modelli Tonale venduti negli Stati Uniti sono dotati di serie di un propulsore ibrido plug-in composto da un motore a benzina da 1,3 litri nella parte anteriore e un motore elettrico nella parte posteriore per un totale di 280 cavalli. I prezzi per il Tonale Ti entry-level partono da $ 44,995 mentre il Tonale Veloce è disponibile da $ 47,495.