Lancia: l’ammiraglia del 2026 si chiamerà Gamma

Si chiamerà Lancia Gamma la nuova ammiraglia del costruttore torinese di casa Stellantis attesa per il 2026 e che riporterà in auge l’iconica denominazione dell’ammiraglia proposta da Lancia fra il 1976 e il 1984. Sarà una vettura con carrozzeria sportback, così come confermato durante la presentazione della Lancia Pu+Ra HPE dal CEO di Lancia Luca Napolitano, elettrica e con dimensioni in lunghezza pari a 470 centimetri.

Rimane quindi la caratterizzazione legata alle denominazioni che sfruttano le lettere dell’alfabeto greco, così come rimarcato da Napolitano in sede di presentazione del concept che aprirà la strada ai prossimi 10 anni del marchio. La nuova Lancia Gamma sarà la seconda nuova Lancia che il costruttore presenterà, dopo la Ypsilon che arriverà il prossimo anno e che nel 2025 introdurrà anche una variante ad elevate prestazioni che riporterà in auge l’iconica sigla HF, e prima della futura Lancia Delta attesa soltanto nel 2028.

La Lancia Gamma sarà il modello definitivo per rimarcare l’importanza del marchio anche al di fuori dell’Italia

Se inizialmente il nome che circolava con più insistenza era quello di Aurelia, la conferma giunta oggi da Luca Napolitano dice che Lancia seguirà innanzitutto le iconiche denominazioni relative all’alfabeto greco guardando al passato del marchio e ai suoi modelli più iconici. La nuova Lancia Gamma avrà innanzitutto il compito di “aggredire” il mercato non solo italiano, ma puntando piuttosto a ridefinire le vie del mercato anche all’estero.

La Lancia Gamma degli Anni Settanta

La denominazione potrebbe non essere l’unica prerogativa che il modello prenderà in prestito dal passato. Napolitano ha ammesso che si tratterà di una sportback elegante e di carattere, con un abitacolo ricercato e “bellissimo”; ne deriva che la futura ammiraglia del marchio potrebbe introdurre stilemi tipici della Gamma di un tempo, rivisti sulla base delle desinenze stilistiche proposte con la Pu+Ra HPE e con un abitacolo più vicino all’idea di Home Feeling definita poche ore fa.

Sarà quindi il modello destinatario del maggior prestigio all’interno della gamma del marchio e si baserà sulla piattaforma STLA Medium, base che permetterà di ragionare su percorrenze nell’ordine dei 700 chilometri percorribili con una singola ricarica; la Lancia Gamma, infatti, sarà solo elettrica ma potrebbe beneficiare di diverse applicazioni in termini di trazione sugli assi vista la possibilità di agire sia su quello anteriore che su entrambi contemporaneamente. Con molta probabilità potrebbe essere realizzata presso lo stabilimento Stellantis di Melfi.