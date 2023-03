Lancia Beta HPE, sei proprio tu?

Il cosiddetto Rinascimento di Lancia prosegue a vele spiegate. Appena una decina di giorni fa, il CEO di Lancia, Luca Napolitano, ha diffuso su LinkedIn un primissimo teaser che anticipa linee e condizioni stilistiche che rivedremo sulle Lancia di domani. La volontà della diffusione di un’immagine come quella proposta da Napolitano risiedevano innanzitutto nella necessità di fissare un ulteriore capitolo nell’approccio al piano di ricostituzione del costruttore. L’immagine ha avuto infatti il compito di annunciare un secondo evento utile a ristabilire la “nuova era di Lancia”; non c’è una data ufficiale, ma è noto che il costruttore torinese di casa Stellantis ha già in programma di svelare il primo concept del nuovo corso durante la Milano Design Week, in programma fra il 17 e il 23 aprile prossimi.

Dal momento che all’immagine teaser proposta da Luca Napolitano non è stato affiancato alcun comunicato ufficiale, le indicazioni a corredo di queste poche linee diffuse dal numero uno di Lancia appaiono scarne e quindi anche difficili da ridefinire con efficacia. Di certo è emersa una denominazione fornita accanto alle prime forme ufficiali di una Lancia di domani, un naming che trae ispirazione dal “manifesto” dello stile prossimo che il costruttore aveva presentato a fine 2022 col nome di Pu+Ra Zero: ora la denominazione vira verso Emozione Pu+Ra.

Il teaser del concept al momento noto come Emozione Pu+Ra

Al di sotto del concept c’è l’idea di una nuova Lancia Beta HPE?

A ben guardare le linee proposte nel teaser diffuso da Luca Napolitano, l’Emozione Pu+Ra introduce caratterizzazioni legate all’iconica Lancia Beta HPE.

Tra le “icone del passato” a cui si rifà il futuro di Lancia, così come impostato durante il Lancia Design Day di fine novembre scorso, il costruttore aveva scelto anche la Lancia Beta HPE nella sua quarta serie HP.Executive VX post 1982. Questa particolare variante utilizzava, alla base del lunotto, uno spoiler in spugna e rivestito in gomma. Una caratteristica che potrebbe fare da base al processo di individuazione della caratterizzazione che Lancia vuole proporre con il teaser della concept Emozione Pu+Ra attesa durante la prossima Milano Design Week.

Ne deriva che il concept che vedremo a Milano non anticiperà le linee della nuova Lancia Ypsilon, attesa nel 2024, ma piuttosto quelli che saranno gli schemi stilistici che Lancia implementerà sulla sua futura ammiraglia attesa nel 2026. Le indiscrezioni dicono che Lancia presenterà un vero e proprio concept, e non più un “manifesto” stilistico come quello proposto a novembre con la Pu+Ra Zero; di conseguenza, la Emozione Pu+Ra anticiperà con maggiore dovizia di particolari gli stilemi che vedremo a bordo delle Lancia che verranno e potrebbe anche definire l’impostazione stilistica, e costruttiva, che avrà l’inedita ammiraglia attesa appunto nel 2026.

La Lancia Beta HP.Executive VX con il caratteristico spoiler alla base del lunotto e la veneziana

Perché la Beta HPE?

In questo ultimo periodo in Lancia non si è fatto mistero di aver individuato tra le ispirazioni del passato anche un modello iconico come la Lancia Beta HPE. La shooting brake presentata nel 1975 nasceva sulla base di uno stile ragionato in Pininfarina e disponeva già nel nome l’intento di mettere a punto una vettura adatta alla famiglia, ma comunque ad elevate prestazioni: la sigla HPE rappresentava infatti l’acronimo di High Performance Estate. Il modello riusciva a coniugare stile, praticità e dinamismo.

Se il frontale rimaneva praticamente quello della Beta Coupé, l’intervento proposto da Pininfarina si concentrava sulla sezione posteriore che introduceva un andamento fortemente discendente del lunotto inglobato in un ampio portellone; molto interessante risultava la possibilità di sfruttare una veneziana, in materiale plastico, per mitigare luci e occhi indiscreti nell’area dell’ampio lunotto. Allo stesso tempo implementava il dinamismo della linea da autentica shooting brake.

Tutti questi elementi, e il caratteristico spoiler in gomma e spugna utilizzato sulla HP.Executive VX, potrebbero essere contestualizzati in questa prima immagine del concept che verrà. Il teaser della Emozione Pu+Ra, che ci mostra la sezione posteriore del concept, sembra ricalcare gli elementi stilistici tipici della Lancia Beta HPE. La caratteristica veneziana va ricercata nel motivo grafico a strisce orizzontali che sembra introdurre un lunotto tondeggiante che abbraccia l’abitacolo. Quest’area termina quindi su di un piano orizzontale che richiama lo spoiler utilizzato sulla Beta HP.Executive VX utilizzato per implementare i nuovi fanali circolari (visti già sulla Pu+Ra Zero) e il nuovo logo letterale al centro. Più in basso si nota invece un andamento meno spigoloso delle fiancate e dell’area dei passaruota, mentre ci risulta difficile caratterizzare la funzione dell’elemento verticale posto nella parte più vicina al piano stradale del posteriore.

Lancia Beta HP.Executive VX

Risulta più difficile ipotizzare la sezione anteriore in questo momento, ma dovrebbe essere caratterizzata dal nuovo motivo a calice visto sulla Pu+Ra Zero e che dovrebbe caratterizzare l’intera nuova gamma del marchio. Al momento non ci rimane che attendere, probabilmente prima della presentazione di aprile Lancia diffonderà altri teaser; magari con l’intento di mostrarci, stavolta, anche parte del nuovo frontale.