Ecco la Lancia Concept: Napolitano svela anche il frontale

Di buon mattino, accanto alla comunicazione ufficiale da parte di Stellantis, il CEO di Lancia, Luca Napolitano, si è fatto sfuggire un’immagine (adesso scomparsa, ma visibile qui) che mostra davvero buona parte della Lancia Concept attesa al debutto fra meno di dieci giorni: il prossimo 15 aprile.

L’immagine apparsa sul profilo LinkedIn del numero uno di Lancia mostrava infatti una immagine, proveniente da un set di immagini sfogliate dallo stesso Napolitano, in cui era evidente la silhouette completa della inedita Lancia Concept. Si vede infatti chiaramente l’inedita Concept nella vista più classica, quella da anteriore da tre quarti, e si può apprezzare finalmente con maggiore chiarezza quello che sarà il frontale definitivo della Lancia Concept che consoceremo meglio fra poco meno di dieci giorni.

Fino ad ora erano emerse soltanto immagini ufficiali relative alla parte posteriore, al tetto e stamattina anche a parte degli interni che caratterizzeranno questo modello che aprirà definitivamente le porte allo stile che ritroveremo sulle Lancia di domani; a partire dalla Ypsilon attesa il prossimo anno.

La Lancia Concept mantiene un legame col passato del marchio molto forte

Gli interni, svelati in parte, da queste ultime immagini della Lancia Concept ci permettono di apprezzare un legame col passato del marchio che rimane particolarmente saldo in accordo con quella che sembra essere una davvero preziosa collaborazione con Cassina. Si può dire che la quello che ci aveva fatto ipotizzare il ritorno degli stilemi tipici della Lancia Beta HPE sembra confermato, con reminiscenze provenienti anche da Fulvia e Gamma. All’esterno si ritrovano poi un set di elementi che ricordano pure l’iconica Lancia Stratos. Insomma, la Lancia Concept introduce un mix di elementi che appaiono molto bene amalgamati e che potrebbero quindi stupire gli appassionati del marchio che attendono da fin troppo tempo un ritorno di Lancia in grande stile.

Ecco l’immagine mostrata dal CEO di Lancia, Luca Napolitano, nella quale si nota il design completo della Lancia Concept

Ritornando però al frontale emerso da questa primissima immagine, sfuggita e poi sparita, si può apprezzare quanto già sapevamo. Il motivo a Calice diventa un elemento ancora più fondamentale e insistente nel design delle Lancia di domani, così come era emerso dalle prime immagini del manifesto di design espresso con la Pu+Ra Zero che si era vista a fine 2022. Ritroveremo quindi questo grande elemento stilistico sul frontale della Lancia Concept e a maggior ragione sulle Lancia di produzione che verranno. L’elemento a Calice permette di alloggiare sui bracci superiori le luci diurne a LED e sul piano che questi creano il lettering Lancia espresso col nuovo logo del marchio.

Un frontale su due livelli

Da questa unica immagine emerge che il frontale adotta quindi una collocazione su due livelli. Al di sotto dei bracci del Calice a Y trovano infatti posto i fari anteriori che sembrano ricalcare ancora le forme circolari, viste dietro, sfruttando tre elementi disposti ai vertici di un triangolo.

Qui un ritaglio ruotato dell’immagine mostrata da Napolitano dove risulta ben visibile l’impostazione stilistica definitiva della Lancia Concept

Sulla Lancia Concept emerge poi una linea di cintura particolarmente alta, col tetto e le finestrature laterali che sembrano introdurre un motivo “a bolla” utile a definire l’abitacolo, mentre il frontale sembra rientrare verso il basso e non è chiaro dove termina l’elemento centrale del Calice che pare appoggiarsi ad un piano orizzontale che fa da ampio spoiler. Nel complesso la Lancia Concept sembra garantire forme tondeggianti che ben si amalgamano con le linee tese dello spoiler posteriore e del frontale dominato dal nuovo motivo stilistico di questo nuovo corso intrapreso dal costruttore torinese di casa Stellantis. Infine, si nota il motivo a Y dei grandi cerchi ruota. Nel complesso sembra che la direzione intrapresa sia quella corretta; al 15 aprile non manca poi molto.