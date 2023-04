Fiat Toro raggiunge il traguardo delle 400.000 unità vendute in Brasile

Un pick-up che unisce design innovativo, prestazioni, tecnologia e comfort non poteva che avere successo. Parliamo ovviamente di Fiat Toro, che ha raggiunto un traguardo importante: 400.000 unità vendute in Brasile. Inoltre, ha anche altri motivi per festeggiare. Il pickup di Fiat ha chiuso l’anno 2022 da leader tra i pick-up intermedi, con una quota praticamente dell’80 per cento nel suo segmento, e rimane leader assoluto nel suo segmento nel primo trimestre del 2023. Ha avuto la sua migliore performance del 2023 a marzo nel mercato totale quota e in volume. Ha chiuso il mese con 5.600 unità vendute (il 75% in più rispetto al mese precedente).

Fiat Toro ha raggiunto un traguardo importante: 400.000 unità vendute in Brasile

“Fin dal suo lancio, Fiat Toro è stato un modello molto importante nel portafoglio Fiat. È stato molto rilevante, soprattutto per il riposizionamento che il marchio sta consolidando nel mercato, avanzando nella percezione del valore e confermando la sua leadership nella regione”, afferma Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat in Sud America.

Nel 2016, Fiat Toro è stata responsabile del debutto del concetto Sport Utility Pick-up (SUP), unendo la forza e la robustezza dei pick-up con il comfort, la tecnologia e la maneggevolezza dei SUV. Da allora il segmento ha guadagnato nuovi modelli ed è diventato sempre più competitivo, ma qualcosa non è cambiato: Toro resta il numero uno della categoria. Tra l’altro, se la cava bene anche nel mercato generale dei pick-up, secondo solo alla sorella Fiat Strada.

Questo perché Fiat Toro è un vero pick-up: pronto a qualsiasi carico. Tanto da avere la benna e la capacità di carico più grandi della sua categoria. Non c’è da stupirsi, poiché i suoi espressivi 937 litri sono in grado di trasportare fino a 750 kg nelle versioni flex-fuel e 1 tonnellata nelle versioni diesel, oltre a 400 kg di traino.

Tutto questo senza rinunciare a comfort, prestazioni e robustezza. Vale la pena notare che ha una sospensione posteriore Multilink, la più robusta e confortevole del segmento. Inoltre, l’apertura in due parti del secchio garantisce maggiore praticità per l’uso quotidiano, ergonomia e zero sforzi.

Tre versioni del pick-up Fiat Toro sono equipaggiate con il motore Turbo 270 Flex, il turbo flex più moderno, potente e dalla coppia più elevata prodotto in Brasile con 185 CV e 270 Nm. Per soddisfare tutti i gusti dei consumatori e le esigenze di trasporto, lavoro o tempo libero, propone anche versioni diesel, che montano un motore 2.0 16V turbodiesel da 357 Nm di coppia (MultiJet II), abbinato a un sofisticato ed efficiente motore di ultima generazione. cambio automatico art generazione a 9 marce e trazione 4×4.

Fiat Toro è dotata di Fiat Connect////Me, uno dei sistemi di connettività più moderni, efficienti e tecnologici mirati alla migliore fruibilità e sicurezza del cliente, offrendo tutta la comodità che una piattaforma di connettività può attualmente offrire offerta. Vale la pena notare che la piattaforma offre servizi gratuiti per 12 mesi, il periodo di prova più lungo tra i suoi concorrenti. Inoltre, il pick-up dispone anche di un sistema multimediale da 10,1″, aria condizionata digitale dual zone e cluster 7 completamente digitale e ADAS (avviso di collisione frontale, AEB e avviso di deviazione dalla corsia).

Vale anche la pena ricordare che uno dei motivi che ha fatto conquistare a Fiat Toro il consumatore brasiliano è stato il suo design autentico. Ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali per il suo design, come l’iF Design Award e il Red Dot Design Award. Con un look deciso e deciso, le dimensioni del pick-up sono le stesse per tutte le versioni: 4.945 mm di lunghezza, 1.845 mm di larghezza e 1.678 mm di altezza. A completare, dispone anche di fari full LED e DRL con identità Toro, cerchi fino a 18″ e sedili in pelle con regolazione elettrica.