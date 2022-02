Fiat Toro 2022 diventa più efficiente

Il nuovo Fiat Toro è diventato più economico in Brasile in tutte le sue versioni e può trasportare ancora più carico grazie al motore turbodiesel. Le configurazioni dotate di questo propulsore avevano già la migliore capacità di carico utile del segmento e ora sono in grado di trasportare fino a 1010 kg.

Il suo turbodiesel da 2 litri da 170 CV e 350 Nm di coppia massima è stato aggiornato per soddisfare la nuova normativa sulle emissioni Proconve L7 e ha ricevuto un sistema di iniezione di urea per il controllo delle emissioni.

Fiat Toro 2022: l’ultimo aggiornamento lo rende più efficiente dal punto di vista dei consumi

Il serbatoio Arla 32 ha 13 litri e un’autonomia fino a 10.000 km, che rappresenta una spesa inferiore a 0,01 euro per 1000 km percorsi. Questo nuovo sistema non ha influito sulle dimensioni del serbatoio del gasolio, che resta di 60 litri e assicura un’autonomia di oltre 760 km. Anche l’economia è stata favorita, consentendo al Toro 2022 di percorrere fino a 12,7 km con 1 litro di carburante.

Leader assoluto nel suo segmento, il Fiat Toro 2022 è più efficiente anche nelle versioni turbo con motore T270. Anche senza aver modificato potenza e coppia, tale powertrain riesce a sviluppare fino a 185 CV e 270 Nm di coppia massima ed è più parsimonioso rispetto alla versione della precedente normativa, con un miglioramento fino al 7,4% nei consumi.

Prodotto presso lo stabilimento di Betim (MG), è il motore turbo più moderno, potente e con la coppia più elevata prodotto in Brasile. È dotato dell’esclusivo sistema MultiAir III sulle valvole di aspirazione che consente un controllo della combustione più preciso e in tempo reale.

Tutte queste novità rafforzano ulteriormente la lunga lista di attributi del nuovo pick-up, capace di offrire comfort e praticità nell’uso urbano senza rinunciare alla versatilità in fuoristrada. Con un’altezza da terra fino a 21,8 cm, supera gli ostacoli con facilità e senza paure. Questa versatilità è possibile solo grazie a caratteristiche come le sospensioni indipendenti su tutte e quattro le ruote e la possibilità di scegliere tra la trazione 4×4 e quella 4×2 con Traction Control+.

Dal suo lancio, il nuovo Fiat Toro ha già immatricolato oltre 340.000 esemplari, conquistando una quota record del 3,6% nel 2021 in Brasile. La sua ricca dotazione comprende fari full LED, sistema di infotainment con display touch da 10.1 pollici, vari sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e quadro strumenti completamente digitale da 7 pollici.

Per quanto riguarda la manutenzione, le versioni con motore turbodiesel propongono un intervallo di ogni 20.000 km o un anno e le prime tre revisioni, che coprono fino a 60.000 km, costano 4172 R$ (699 euro). Il prezzo diventa ancora più allettante nel caso delle varianti con motore tubo T270 con le prime cinque (che arrivano fino a 50.000 km) che costano 3780 R$ (633 euro).