Nuova Fiat Punto, Panda, 600, Topolino e Multipla: la situazione

Nuova Fiat Punto, Panda, 600, Topolino e Multipla saranno le prossime novità della principale casa automobilistica italiana che punta ad essere ancora protagonista nel segmento auto in Europa. La prima ad arrivare sarà la nuova 600 che tornerà nelle vesti di crossover compatto lungo circa 4,1 m che sarà prodotto su piattaforma CMP in Polonia a Tychy accanto alla Jeep Avenger. Il suo debutto potrebbe avvenire a luglio con le vendite che potrebbero iniziare a settembre. L’auto sarà proposta sia in versione elettrica che con motore a combustione. A seguire dovrebbe toccare alla nuova Fiat Topolino. La vettura dovrebbe essere svelata entro la fine del 2023 tornando nelle vesti di microcar elettrica in stile Citroen AMI. L’auto sarà prodotta a Kenitra in Marocco nello stabilimento di Stellantis che da poco ha ricevuto un grosso investimento da parte del gruppo automobilistico.

Nuova Fiat 600 e Topolino saranno le novità per la casa italiana nel 2023. Nel 2024 invece toccherà alla nuova Punto o comunque un’auto che sarà sua erede nel segmento B del mercato con un design da Hatcback a 5 porte. A seguire nel 2025 dovrebbe essere il turno della nuova Multipla che dovrebbe tornare nelle vesti di SUV di segmento C nuova top di gamma della casa torinese. L’auto nascerà su piattaforma STLA medium e sarà gemella della nuova Citroen C3 Aircross. Anche in questo caso ci saranno versioni elettriche e non escludiamo qualche ibrido. Nel 2027 sarà la volta della nuova generazione di Panda che quasi certamente non sarà più prodotta in Italia dopo lo stop alla produzione del modello attuale a Pomigliano a fine 2026. Questa auto sarà invece solo elettrica.

Con queste auto dunque la principale casa automobilistica italiana sembra avere le carte in regola per fare bene in Europa e non solo. Infatti Fiat intende lanciare auto globali che possano essere vendute in tutto il mondo. In particolare molti di questi modelli ma forse con nomi diversi li vedremo anche in America Latina dove il marchio italiano è particolarmente forte. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito del brand torinese di Stellantis nel corso dei prossimi mesi.