Nuova Fiat 600: presentazione a luglio e in vendita a settembre?

Nuova Fiat 600 è una delle auto che debutteranno nel corso del 2023 per quanto riguarda Fiat che lancerà anche un altro modello entro fine anno: la nuova Fiat Topolino. Al momento non è chiaro quando esattamente vedremo questo SUV compatto che Fiat produrrà presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia. Secondo le ultime indiscrezioni il debutto ufficiale di questo veicolo potrebbe avvenire agli inizi del prossimo mese di luglio mentre le vendite potrebbero partire a settembre. Ricordiamo anche che da Tychy nelle scorse settimane è arrivata la conferma che la produzione di questo atteso modello inizierà di certo entro la fine dell’anno.

Nuova Fiat 600: secondo indiscrezioni la presentazione del SUV compatto potrebbe avvenire in estate mentre le vendite da settembre

Nuova Fiat 600 sarà una delle novità più importanti per Fiat di questi ultimi anni. La vettura sorgerà su piattaforma CMP e avrà una versione completamente elettrica su base della Jeep Avenger. L’auto sarà lunga meno di 4,1 m e rappresenterà il primo di due modelli che la principale casa automobilistica italiana lancerà nel segmento B. La seconda dovrebbe essere una berlina a 5 porte erede di Fiat Punto che però potrebbe anche avere un nome diverso.

Sicuramente nelle prossime settimane arriveranno nuove informazioni a proposito della nuova Fiat 600. La vettura è stata già avvistata in diverse in occasioni in versione prototipo camuffato mostrando un design in sintonia con le ultime novità ed in particolare con la nuova 500. Qualcosa nel suo design dovrebbe ricordare anche la Fiat 500X di cui prenderà il posto nella gamma di Fiat. Vedremo dunque che novità arriveranno prossimamente a proposito di questa auto da parte del brand torinese di Stellantis.