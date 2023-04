Nuova Fiat Punto: potrebbe avere un prezzo molto competitivo

Secondo il sito Passione Auto Italiane la seconda auto di segmento B di Fiat dopo la nuova 600 sarà una hatchback di segmento B lunga poco meno di 4,1 m che secondo il sito si potrebbe anche chiamare Nuova Fiat Punto. Questa auto sarà utilizzata come base anche per la nuova Citroen C3 e per una vettura della casa italiana per l’America Latina che si dovrebbe chiamare Nuova Argo.

La nuova Fiat Punto sarà rivale di Dacia Sandero?

Sempre secondo Passione Auto Italiane la nuova Fiat Punto, che arriverà entro la fine del 2024, potrebbe avere un prezzo davvero competitivo tanto da poter essere considerata rivale diretta di Dacia Sandero. Sempre secondo il sito l’auto potrebbe avere un prezzo di partenza intorno ai 13 mila euro.

A differenza della nuova 600 che farà parte della cosiddetta gamma “emozionale” di Fiat, la nuova Fiat Punto farà parte di quella definita come “razionale” e quindi punterà su un rapporto qualità prezzo davvero conveniente. Stessa cosa dovrebbe accadere anche con il futuro SUV di segmento C che come vi abbiamo anticipato nelle scorse settimane si potrebbe chiamare nuova Fiat Multipla.

Sempre secondo indiscrezioni non si esclude nemmeno che questa auto invece che Nuova Fiat Punto possa utilizzare anche il nome di nuova Uno o qualche altro nome facente parte della storia del marchio torinese. Il modello si dovrebbe discostare parecchio nello stile dalla concept Centoventi mostrata dalla principale casa automobilistica italiana nel 2019 al Salone dell’auto di Ginevra. Maggiori dettagli su questa futura auto potrebbero arrivare già nel corso dei prossimi mesi. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori.