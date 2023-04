Alfa Romeo: ecco come l’Intelligenza Artificiale immagina le future auto del Biscione

Alfa Romeo nei prossimi anni lancerà numerosi nuovi modelli. Del resto Stellantis ha detto chiaramente che intende rilanciare il marchio come suo brand premium globale con auto che possano piacere ed essere vendute in tutto il mondo compresi mercati fondamentali come Stati Uniti e Cina. Il fatto che sappiamo con certezza che nei prossimi anni il Biscione amplierà e non di poco la sua gamma con una novità prevista per ogni anno fino al 2030 ovviamente ha spinto molti tra gli appassionati e gli addetti ai lavori ad immaginare come saranno le future auto dello storico marchio milanese.

Un video mostra come l’Intelligenza Artificiale immagina alcune delle future auto di Alfa Romeo

Basta pensare a tutti i render che nel corso dei mesi vi abbiamo mostrato a proposito delle future auto di Alfa Romeo che già nel 2024 farà debuttare un nuovo SUV compatto che avrà in gamma la prima versione completamente elettrica del Biscione. Poi a seguire nel 2025 e nel 2026 toccherà alle nuove generazioni di Giulia e Stelvio. Nel 2027 sarà la volta di una nuova ammiraglia, una berlina sportiva lunga quasi 5 metri che proverà a dare serio filo da torcere a vetture del calibro di Porsche Taycan.

Dal 2028 fino al 2030 dovrebbe esserci spazio per qualche auto sportiva in edizione limitata, per una nuova Alfetta che tornerebbe nelle vesti di berlina di segmento C, per la versione elettrica di Tonale e per un nuovo SUV di Segmento E futuro top di gamma del Biscione.

Ed ecco allora che anche l’Intelligenza Artificiale si mette a immaginare come saranno le future auto della casa premium di Stellantis come si evince da un video pubblicato su YouTube dal canale Rons Riders che ha raccolto una serie di render di future auto del marchio immaginate dalla Intellgenza Artificiale che sulla base dell’attuale gamma e delle notizie ritrovate a proposito del Biscione ha provato ad ipotizzare come saranno alcune delle future auto che faranno capolino nella gamma del marchio di Stellantis.