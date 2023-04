Alfa Romeo ammiraglia: sarà rivale di Porsche Taycan

In futuro Alfa Romeo avrà una nuova ammiraglia. SI tratterà di una berlina molto sportiva di segmento E lunga poco meno di 5 metri che sarà lanciata sul mercato nel corso del 2027. Questa auto sarà una rivale di vetture del calibro di Porsche Taycan e servirà alla casa automobilistica milanese per fare breccia una volta per tutte nel difficile e competitivo mercato auto premium degli Stati Uniti.

Alfa Romeo: ecco cosa sappiamo fino ad ora della futura rivale di Porsche Taycan



La futura ammiraglia di Alfa Romeo che forse si chiamerà nuova Alfa Romeo GTV, sarà realizzata su piattaforma STLA Large e sarà solo elettrica. L’auto avrà una versione top di gamma Quadrifoglio con oltre 1.000 cavalli di potenza e rappresenterà una sorta di non plus ultra della tecnologia, del design, della meccanica, delle prestazioni e del lusso della casa automobilistica del Biscione.



Imparato a proposito della futura Alfa Romeo GTV o di come si chiamerà la nuova ammiraglia della casa milanese ha dichiarato che sarà un modello dallo stile elegante e particolarmente aerodinamica che garantirà prestazioni eccezionali, un’autonomia elevata e tempi di ricarica davvero veloci. Quanto all’autonomia si dice che questa auto possa avere quasi 800 km con una ricarica completa. La ricarica ultra rapida potrebbe avvenire dallo 0 all’80 per cento in circa 18 minuti.

nuova alfa romeo gtv



Questa auto sarà sviluppata negli Stati Uniti ma verrà prodotta in Italia, forse presso lo stabilimento Stellantis di Cassino. Con questa auto Alfa Romeo potrebbe finalmente dire la sua a livello globale trasformandosi in un brand premium globale grazie ad una rinnovata gamma che oltre a questo modello accoglierà le nuove generazioni di Giulia e Stelvio, un SUV compatto e poi in futuro potrebbero arrivare anche una nuova Alfetta, un SUV di segmento E e anche una nuova Tonale elettrica.