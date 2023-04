Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: il 13 aprile il debutto ufficiale

È praticamente giunta al termine l’attesa legata al debutto delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, ovvero le varianti più prestazionali dei due modelli di Segmento D del Costruttore del Biscione; le uniche versioni che ancora mancavano all’interno della gamma che ha introdotto il restyling di entrambi i modelli nei mesi scorsi.

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio saranno infatti svelate giovedì 13 aprile, così come definito dal costruttore stesso che sui propri social ha diffuso un video teaser che fissa proprio a dopodomani la data del debutto ufficiale. Come già sappiamo, lo spot che vede protagoniste le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio è stato girato a Palermo e proprio in questo video si può vedere l’iconica location di Piazza Pretoria (o Piazza della Vergogna) e soprattutto la Alfa Romeo RL Targa Florio che nel 1923, 100 anni fa, permetteva al Biscione di conquistare la prima Targa Florio della sua storia guidata da Ugo Sivocci.

Si tratta della prima Alfa Romeo ad aver adoperato il Quadrifoglio Verde sulle fiancate, un elemento disegnato per motivi scaramantici dopo che in quell’occasione la vettura era stata iscritta alla gara col numero 13.

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio disporranno di poche novità

Come è noto, anche le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio saranno interessate da una revisione stilistica in linea con quella messa già in pratica sulle varianti meno performanti della gamma e già oggetto di restyling. Non mancano ovviamente i quattro scarichi, disposti in due unità per ogni estremo del paraurti posteriore, con variazioni di stile veramente impercettibili in quest’area.

Dal punto di vista strettamente estetico cambierà infatti veramente poco, se non il frontale che ricalca quello già visto sulle nuove versioni di Giulia e Stelvio con paraurti identici nel disegno a quelli della generazione precedente e l’introduzione dei nuovi fari con i caratteristici tre elementi a Matrice di LED. Come era apparso evidente a suo tempo, e anche a tratti all’interno di questo teaser, le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio saranno proposte, al lancio, nella bella colorazione Verde Montreal in caratterizzazione tristrato.In passato si era discusso di un possibile incremento in termini di prestazioni del propulsore V6 Bi-Turbo da 2,9 litri accreditato di 510 cavalli, con possibile passaggio a 540 cavalli come nel caso della Giulia GTA e GTAm; una eventualità che però forse pare sia stata scartata. C’è una novità all’interno, per quanto riguarda il nuovo virtual cockpit. Oltre alle grafiche già disponibili sulle varianti meno prestazionali delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio, sulle versioni Quadrifoglio si potrà scegliere la modalità “Race”.

Grazie a questa scelta sarà possibile visualizzare i principali parametri caratteristici della guida in pista. Al centro ci sarà un contagiri di ampie dimensioni con indicatore del cambio marcia, Gear Shift Indicator (GSI), e valore della velocità espresso in formato numerico/digitale. Si potranno poi visualizzare le accelerazioni longitudinali e laterali (G), quindi il livello di temperatura dell’olio motore e la quantità di carburante disponibile.