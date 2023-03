Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: prime immagini (senza veli) e grafica dedicata per la strumentazione

Alfa Romeo ha scelto la città di Palermo per la registrazione di un nuovo spot pubblicitario che avrà per protagonista entrambi i modelli di Segmento D, appena rinnovati, dell’attuale gamma del Biscione: la Giulia e la Stelvio. Possiamo però ammettere, che a ben guardare, entrambi i modelli avvistati tra i luoghi più iconici del capoluogo siciliano sono quelli più prestazionali in gamma. Si tratta proprio delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio.

Il Biscione ha quindi scelto la Sicilia per fare da sfondo alle varianti poste al top delle rispettive gamme. Nello specifico, risultano parecchio interessanti le prime immagini apparse in rete e rilanciate dai profili social Alfisti (instalfisti, su Instagram) sebbene queste nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio non siano destinatarie di importanti novità perlomeno sul lato estetico.

Le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio potranno contare sul nuovo frontale

Dal punto di vista stilistico le novità saranno quelle già apportate sulle varianti “tradizionali” destinatarie dell’ultimo restyling. Tuttavia, le immagini proposte sui social si riferiscono effettivamente alle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, caratterizzate dall’ultimo restyling, poiché a ben guardare le sezioni posteriori dei modelli raffigurati nelle immagini queste presentano la parte bassa del paraurti caratteristica delle versioni Quadrifoglio. Ci sono poi i caratteristici quattro scarichi, due per lato, presenti su entrambi i modelli; possiamo dire, in definitiva, che per ciò che riguarda la parte posteriore queste Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio presenteranno le medesime caratteristiche già viste sulle unità ad oggi in vendita. In tutte le immagini viene anche nascosto l’iconico simbolo del Quadrifoglio disposto sulle fiancate.

D’altronde, dal punto di vista strettamente estetico cambierà solo il frontale che ricalca quello già visto sulle nuove varianti di Giulia e Stelvio con paraurti identici nel disegno a quelli della generazione precedente e l’introduzione dei nuovi fari con i caratteristici tre elementi a Matrice di LED. Proprio come appare evidente da queste poche immagini delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, nella bella colorazione tristrato Verde Montreal, apparse online.

E sulla inedita grafica “Race” del virtual cockpit

Dovrebbe subire invece un incremento in termini di prestazioni il propulsore V6 Bi-Turbo da 2,9 litri accreditato, fino ad ora, di 510 cavalli che dovrebbe passare ai 540 cavalli della Giulia GTA e GTAm. È emersa poi una novità che caratterizza il nuovo virtual cockpit. Oltre alle grafiche già disponibili sulle varianti “più tranquille” delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio, sulle versioni Quadrifoglio si potrà scegliere la modalità “Race”.

La grafica della modalità Race selezionabile nel virtual cockpit delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio – Immagine di Autopareri

Questa permetterà di visualizzare i principali parametri caratteristici della guida in pista. Metterà al centro un contagiri di ampie dimensioni con indicatore di cambio marcia Gear Shift Indicator (GSI) e valore della velocità espresso in formato numerico/digitale. Si potranno poi visualizzare le accelerazioni longitudinali e laterali (G), quindi il livello di temperatura dell’olio motore e la quantità di carburante presente nel serbatoio. Le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio saranno presentate ad aprile, probabilmente lunedì 24. Qui un breve video pubblicato da instalfisti su Instagram.

