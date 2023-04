Alfa Romeo TZ3 Stradale: solo nove esemplari su base Dodge Viper

Alfa Romeo è conosciuta per la produzione di auto sportive dal design elegante e dalla meccanica raffinata. Tra i modelli più esclusivi e rari progettati fino ad ora dal Biscione c’è l’Alfa Romeo TZ3 Stradale. Si tratta di una supercar che combina storia, design e prestazioni in un unico e affascinante pacchetto.

La TZ3 Stradale è stata sviluppata per celebrare il centenario di Alfa Romeo nel 2010. Per commemorare questo traguardo storico, il brand di Arese ha collaborato con il noto carrozziere italiano Zagato per creare una reinterpretazione moderna delle leggendarie TZ e TZ2 degli anni ‘60. Il risultato è stato un’autentica opera d’arte automobilistica, con soli nove esemplari prodotti.

Alfa Romeo TZ3 Stradale interni

Alfa Romeo TZ3 Stradale: una delle vetture più rare prodotte dal Biscione

Come detto poco fa, il design è stato curato da Zagato, che ha utilizzato elementi stilistici classici della casa automobilistica milanese e li ha combinati con soluzioni moderne e avveniristiche. La carrozzeria è caratterizzata dalle tipiche linee sinuose e dinamiche delle Alfa Romeo, con un frontale aggressivo e distintivo che ricorda la TZ2. La parte posteriore prevede invece un elemento distintivo, la coda tronca, che riduce la resistenza aerodinamica e aumenta la stabilità alle alte velocità.

Sotto la carrozzeria, l’Alfa Romeo TZ3 Stradale nasconde un telaio tubolare in acciaio e un motore V10 aspirato da 8.4 litri della Dodge Viper ACR. Questo propulsore eroga ben 600 CV di potenza e 760 Nm di coppia massima, consentendo all’auto di raggiungere una velocità massima di oltre 340 km/h. La trazione è posteriore mentre il cambio è un manuale a 6 rapporti. Grazie alla combinazione di leggerezza e potenza, l’auto scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi.

Gli interni sono stati realizzati per offrire un’esperienza di guida sportiva e lussuosa. I sedili sono rivestiti in pelle di alta qualità e sono dotati di cuciture a contrasto mentre il cruscotto e il volante sono realizzati in fibra di carbonio e alluminio spazzolato. Nonostante la sua natura sportiva, offre anche diversi comfort, come il sistema di infotainment e l’aria condizionata.

Da quanto detto fino ad ora emerge che parliamo di un’auto unica nel suo genere, che combina l’eredità storica del marchio ora guidato da Stellantis con le più recenti innovazioni tecnologiche e stilistiche.

Raramente viene messa in vendita

Con il suo design distintivo, le prestazioni di alto livello e l’aura di esclusività, la TZ3 rappresenta una pietra miliare nella storia di Alfa Romeo e un oggetto di desiderio per gli appassionati di auto di tutto il mondo.

Essendo stata prodotta in appena nove unità, è diventata un oggetto di culto tra i collezionisti di auto esclusive e appassionati del Biscione. Ogni modello ha un valore inestimabile e raramente viene messo in vendita sul mercato. Chi possiede una di queste supercar ha tra le mani un pezzo di storia dell’automobilismo italiano e un investimento che è destinato a crescere nel tempo.

In conclusione, l’Alfa Romeo TZ3 Stradale è un vero e proprio capolavoro che simboleggia il meglio dell’ingegneria e del design italiano. La sua rarità, le prestazioni straordinarie e il design accattivante la rendono una delle supercar più desiderate e ammirate nel mondo.