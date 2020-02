Alfa Romeo TZ3 Stradale Zagato: uno dei soli nove esemplari costruiti verrà proposto all’asta

Anche se sono passati 10 anni dal suo lancio ufficiale, l’Alfa Romeo TZ3 Stradale Zagato del 2010 resta un’auto particolare ed elegante proprio come il giorno in cui è stata presentata. Si tratta di un veicolo che riesce a combinare il design italiano di Zagato a una Dodge Viper con carrozzeria Alfa Romeo.

Durante un’asta che si terrà a Elkhart (nell’Indiana), RM Sotheby’s proporrà in vendita il sesto esemplare dei nove prodotti in totale. Si tratta, dunque, di un veicolo parecchio raro che non si trova così facilmente in commercio.

Alfa Romeo TZ3 Stradale Zagato: la speciale Dodge Viper con carrozzeria Zagato verrà messa all’asta

Come detto poco fa, quest’auto riesce a combinare perfettamente le caratteristiche che contraddistinguono la Carrozzeria Zagato, Alfa Romeo e la potente Viper. Tutte le componenti meccaniche provengono da una Dodge Viper ACR del 2010, persino il potente motore V10 da 8.4 litri con potenza di 649 CV e 814 nm di coppia massima e il cambio manuale a 6 marce.

La carrozzeria ideata dall’azienda di design italiana riesce a nascondere perfettamente tutte queste caratteristiche impressionanti. A livello estetico, troviamo il particolare tetto a doppia bolla tipico di Zagato, l’esclusivo tetto posteriore e la coda di Kamm. Sulla parte anteriore, però, rimane la tipica griglia triangolare dei veicoli del Biscione assieme al logo ufficiale.

Dando un’occhiata più da vicino a questa TZ3 Stradale Zagato, in realtà, possiamo notare diversi elementi della Viper. Esternamente rimangono le maniglie delle portiere a filo verso il basso mentre internamente troviamo i vari indicatori che presentano gli stessi caratteri e layout di quelli presenti nella sportiva della casa automobilistica americana.

L’unico cambiamento è il logo TZ3 presente al centro. Da notare anche l’impianto audio principale condiviso con tutti gli altri prodotti Dodge presenti sul mercato dai primi anni 2000. Il tutto è abbinato a un rivestimento in pelle.

Nonostante le notevoli performance e la bellezza di questo veicolo, pare che il precedente proprietario non l’abbia utilizzata molto visto che una foto mostra appena 202 miglia (circa 325 km) percorse. Purtroppo, RM Sotheby’s non ha fornito delle stime di vendita di questa Alfa Romeo TZ3 Stradale Zagato del 2010 ma sicuramente ci aspettiamo un prezzo da sei cifre.